Ejército Nacional recuperó a dos menores de edad reclutados por el ELN en Santander

En el marco de operaciones militares adelantadas por tropas de la Quinta Brigada, el Ejército Nacional logró la recuperación de dos adolescentes de 16 y 17 años que habían sido reclutados de manera forzada hace aproximadamente tres años por el Frente Camilo Torres, del grupo armado organizado ELN.

De acuerdo con las autoridades, los jóvenes habían sido trasladados al departamento de Norte de Santander, donde fueron sometidos a maltratos, presiones e intimidaciones que vulneraban su dignidad y libertad. Cansados de estas agresiones y motivados por el anhelo de una vida en paz, decidieron presentarse voluntariamente ante las tropas, donde encontraron protección y esperanza.

“Sufrieron maltrato por parte de ellos, razón por la cual logran abordar las filas. Gracias a la Quinta Brigada logramos que abandonen las filas y los traemos de nuevo a la sociedad. Vamos a garantizar la entrega a su familia y así puedan tener paz”, señaló el coronel Gerson Iván Molina, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

Asistencia inmediata y restablecimiento de derechos

Una vez bajo resguardo, soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6 les brindaron asistencia y garantías para su traslado desde la región del Catatumbo hasta Barrancabermeja. Posteriormente, los adolescentes fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad responsable de restablecer sus derechos y garantizar su reintegración a la sociedad.

Rechazo al reclutamiento de menores

El Ejército Nacional reiteró su rechazo categórico al reclutamiento forzado de menores de edad, práctica que constituye una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que priva a niños y adolescentes de su derecho a crecer en libertad, en entornos seguros.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, el Ejército invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que atente contra la tranquilidad y seguridad a través de las líneas 147 del Gaula Militar y 107 contra el terrorismo, recordando que la protección de la niñez y la paz del país son una responsabilidad colectiva.