Se mantienen cerrados cuatro pabellones de la cárcel Modelo de Bucaramanga por tuberculosis

La Secretaría de Salud de Bucaramanga informó el cierre temporal de cuatro de los siete pabellones de la cárcel Modelo debido a un brote de tuberculosis que afecta a la población privada de la libertad, esto sumando a otras alertas y crisis sanitarias por las que atraviesan el centro penitenciario.

La medida cobija los pabellones 2, 3, 4 y 6, donde, según la secretaria de salud, Claudia Amaya, no podrán ingresar más internos hasta que se subsanen las graves falencias sanitarias del establecimiento.

“Las condiciones son muy complejas y por eso aplicamos una medida consistente en que no pueden ingresar más personas privadas de la libertad a esos pabellones hasta tanto la Uspec, haga las adecuaciones necesarias. Es un tema crítico, una cosa es contarlo y otra verlo en la cárcel, donde los internos están en condiciones infrahumanas”, afirmó.

Actualmente son 167 personas privadas de la libertad las que están en tratamiento por tuberculosis, bajo monitoreo de la Secretaría de Salud de municipal, según confirmó la misma entidad.