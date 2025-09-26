Sicariato en el centro de Bucaramanga: un hombre de 33 años recibió tres impactos por arma de fuego

Bucaramanga

En la noche del jueves 25 de septiembre, un hombre fue asesinado a disparos en el sector del parque Romero de Bucaramanga. La Policía Metropolitana confirmó que la víctima fue identificada como Gean Marco Meneses Figueroa, de 33 años, quien falleció en el lugar a causa de las heridas.

De acuerdo con el reporte policial el homicidio ocurrió hacia las 7:55 p.m., en la calle 44 con carrera 11, frente a la fundación Fulmiani. Testigos aseguraron que una motocicleta de color blanco llegó al sitio, de la cual descendió un hombre armado quien abrió fuego contra Gean Marco Meneses.

La víctima recibió tres impactos de bala: uno en la cabeza, otro en el tórax y un tercero en el brazo izquierdo. Debido a la gravedad de las lesiones, murió de inmediato en el lugar de los hechos.

Hipótesis y antecedentes

Las autoridades manejan como principal hipótesis un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de estupefacientes, ya que Meneses registra varias anotaciones judiciales por delitos de tráfico de drogas (2010, 2011, 2020 y 2022) y hurto (2014 y 2018).

En el sitio hicieron presencia unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes realizaron la inspección técnica del cadáver. La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este hecho violento.