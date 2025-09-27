Golpe a red de explotación sexual infantil en Santander: tres personas fueron capturadas

Bucaramanga

Tres personas, entre ellas una mujer señalada de liderar la red, fueron capturadas en diligencias de registro y allanamiento por los delitos de pornografía con menores de 18 años, proxenetismo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Durante el operativo realizado en zona urbana del municipio del Socorro en Santander las autoridades incautaron tres teléfonos celulares y un computador portátil, los cuales contenían material que será utilizado como evidencia en el proceso judicial.

La investigación permitió identificar al menos dos víctimas, de apenas 12 años, que eran instrumentalizadas para ofrecer servicios sexuales a cambio de 100 mil pesos.

Puede leer: Cae en Bucaramanga presunto homicida de empresario asesinado tras retirar 20 millones de pesos

Además se estableció que los abusos eran difundidos a través de redes sociales.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la policía en Santander, advirtió que “la denuncia oportuna es clave para enfrentar estos delitos”.

Más noticias: Ejército Nacional recuperó a dos menores de edad reclutados por el ELN en Santander

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para los tres capturados.

La policía nacional invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de abuso sexual infantil a través de la línea 123, la línea 141 del Icbf o directamente ante la patrulla de policía más cercana.