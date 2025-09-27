Último pronóstico IDEAM: zonas en las que lloverá y hará sol del fin semana 27 y 28 de septiembre

Último pronóstico del IDEAM: zonas en las que lloverá y hará sol el fin semana 27 y 28 de septiembre

Cabe resaltar que, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) tiene como objetivo principal realizar investigaciones y análisis sobre los diversos factores ambientales que afectan en todo el territorio colombiano

Su labor se centra en la recopilación y estudio de datos sobre los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y ambientales. Estos informes son cruciales para el seguimiento de las variables del clima, de esta manera las personas pueden planificar su itinerario diario.

En esta ocasión, le indicaremos las condiciones climáticas que se presentarán, durante este fin de semana del 27 y 28 de septiembre 2025.

Pronóstico del clima

Clima del sábado 27 de septiembre

De acuerdo con el comunicado especial #083 se espera que en horas de la tarde/noche el cielo se encuentre parcial y mayormente cubierto, esto con precipitaciones fuertes en sectores como:

La Guajira, Cesar, Magdalena,Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, norte y occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, y occidente de Arauca, Casanare y Meta.

A esto se le suma el estudio de lloviznas dispersas en el Atlántico, Caldas, Risaralda, Quindío, Vichada, Guaviare, Vaupés y norte de Amazonas. En cuanto, las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostican condiciones secas, con cielo despejado a parcialmente nublado.

No obstante, para el resto de Colombia, se espera que se establezca un cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Clima del domingo 28 de septiembre

Para el domingo, se prevé lluvias y tormentas eléctricas en los horarios del medio, día y noche en:

Regiones Caribe (sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, sur de Bolívar, Sucre y Córdoba), Andina (Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas y Risaralda), Pacífica (Chocó y norte de Valle del Cauca) y Orinoquia (occidente de Arauca y Casanare).

Asimismo, ha de esperar que en diferentes momentos del día, en algunos sectores del Quindío, Tolima, norte de Huila, Meta, Guainía, Vaupés y Amazonas, se presente lluvias ligeras. En el caso, de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el IDEAM indica que, se podrían presentar lluvias intermitentes durante todo el día con precipitaciones más fuertes en el área marítima oriental.

Puntos importantes por los cambios del clima en Colombia

Cabe resaltar que, Colombia es uno de los países con cambios de climas más fuertes, por lo que, diferentes personas puede presentar dificultades en su salud.

Por esta razón, le indicaremos algunos cuidados que puede tomar en cuenta en su rutina diaria para evitar enfermarse si en su momento llega a estar en un lugar que mezcla fuertes soles o lluvias.

Cuidados para la lluvia

Ropa impermeable y arropada.

Cuidado de la piel

Revise techos y ventanas, para evitar filtraciones de agua.

Tenga cuidado con áreas que tengan agua estancada, puesto que, puede haber bichos o enfermedades que pueden comprometer su salud.

Cuidados para el sol

Use bloqueador solar con un alto factor de protección.

hidratación.

Evite estar por varias horas en exposición al sol.

Utilice ropa liviana y que protejan su rostro, hombros y brazos