Estos son los 2 alimentos que aumentan el riesgo de sufrir demencia, según estudio: son muy comunes

Más allá del ejercicio, la alimentación también juega un rol fundamental para que una persona pueda llevar una vida sana. Esto se debe a que algunos alimentos pueden generar ciertas enfermedades en el cuerpo humano, ya sea en la parte física o incluso en la parte cognitiva.

Una de ellas, es la demencia, la cual tiende a aparecer con el paso de los años por cuenta del daño o la pérdida de las células nerviosas, así como las conexiones en el cerebro (neuronas). A raíz de ello, hay diferentes funciones del sistema nervioso que desaparecen como la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la habilidad para resolver problemas.

Si bien la edad es un factor que incide en la demencia, la alimentación también puede acelerar los efectos que produce esta enfermedad en el sistema nervioso. De hecho, un estudio determinó que hay dos comidas puntuales que conllevan a la aparición de síntomas comunes como la poca coordinación, la confusión o los comportamientos inapropiados.

¿Qué señala el estudio?

La investigación, publicada en la revista científica Nature Aging, buscaba determinar la relación directa entre la calidad de la dieta y la salud. Para ello, participaron unas 2.473 personas mayores de 71 años, quienes fueron monitoreados por a lo largo de 15 años a fin de identificar los efectos.

“Las personas que comían mejor tenían menos probabilidades de desarrollar enfermedades como insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, depresión o demencia", señala el doctor Adrián Carballo Casla, uno de los autores del estudio.

Entretanto, hubo personas que fueron sometidas a consumir alimentos basados en carnes procesadas y bebidas azucaradas. El estudio determinó que este grupo tenía un riesgo elevado de sufrir demencia, pues esta clase de comidas puede derivar en volúmenes cerebrales o hipocampales más pequeños, lo que afecta la salud de este órgano en los adultos mayores.

“Nuestros hallazgos respaldan la calidad de la dieta como un factor de riesgo modificable para la progresión de la multimorbilidad en adultos mayores, con posibles implicaciones para las pautas dietéticas, las estrategias de salud pública y la práctica clínica”, reseña el estudio.

¿Cómo influyen estos alimentos en el riesgo de sufrir demencia?

Las carnes rojas que más influyen en el riesgo de padecer demencia son el tocino y las salchichas. De hecho, si una persona consume esta clase de alimentos en grandes cantidades, es más propensa a esta enfermedad, tal como lo señala un estudio publicado por la Academia Estadounidense de Neurología.

Una situación similar se puede presentar con las bebidas azucaradas como los refrescos, las gaseosas o los jugos de fruta, pues estas no solamente pueden derivar en diabetes, obesidad o enfermedades cardiovasculares, sino que también generan alteraciones en el sistema nervioso.

¿Cómo se puede contrarrestar el riesgo de sufrir demencia?

Para prevenir esta clase de enfermedades, las personas pueden optar por otro tipo de proteínas como los frutos secos, las legumbres o el pescado para reducir el riesgo de sufrir demencia en un 20%. Asimismo, se pueden incorporar en la vida diaria diferentes actividades tanto físicas como mentales. Esto incluye caminar, nadar, practicar yoga, leer, escribir, aprender un nuevo idioma o resolver sudokus.