5 grados de temperatura aumentaría el clima en el Huila, por efectos del cambio climático.

Neiva

La preocupante proyección ambiental fue dada a conocer en un debate sobre cambio climático ante la asamblea del Huila. “Son proyecciones que se hacen bajo cuatro escenarios diferentes relacionados con las emisiones de los gases de efecto invernadero y con el desarrollo socioeconómico de las regiones donde presentan unos escenarios nobles, digamos, y unos escenarios extremos, En este escenario extremo que les mostraba hoy en la Asamblea Departamental sí va a estar a 5° de temperatura en un escenario pues muy muy delicado para toda la producción, para la gestión del riesgo de desastres y para todo lo que tiene que ver con la supervivencia del planeta, porque tiene unas implicaciones muy grandes en todos los sectores”, expresó Daysi Martina Cabrera, sub directora de gestión ambiental de la CAM.

Ante la preocupante proyección se suma la preocupación en el hecho que el Huila no está preparado para enfrentar el cambio climático. “La verdad me sorprende aún más cuando la misma dirección o la delegada de la CAM, la doctora Daysi Martina, encargada de la planeación de la CAM, nos dice que el plan 2050 está desactualizado, pero nos da también una información muy clave que es que el cambio climático que nosotros preveíamos de incremento el de la temperatura de 2º está llevándose a un extremo de 5”. Expresó Armando acuña, Diputado del Huila.

El estudio será presentado por parte del IDEAM el 3 de septiembre en el auditorio de la corporación donde estará un experto de la FAO que generará unas rutas que van a permitir generar planes de acción para implementar de tal manera que podamos contrarrestar estas situaciones.