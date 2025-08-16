A ocho horas de Bogotá: los pueblos de Norte de Santander con el mejor clima, según IDEAM

El Norte de Santander es un departamento que comparte límites con Venezuela, teniendo como ciudad principal a Cúcuta.

Si bien hay varios destinos a los cuales viajar en este departamento del país. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM -, presentó en un informe que, los municipios de Obrego y Ocaña, tienen uno de los mejores climas de la región en el Norte de Santander.

Lea también: Cambios en las comandancias de la Policía de Cúcuta y Norte de Santander

Estos y otros municipios se encuentran ubicados en un punto estratégico en el territorio, pues se encuentran sobre la cordillera Oriental. Recuerde que, al estar ubicados en un punto alto, es posible que su clima varíe entre frío y calor.

Clima de estos municipios

El IDEAM señaló que el clima que más predomina en el departamento son los climas cálidos húmedos y superhúmedos. Por otro lado, en los municipios de Obrego y Ocaña, normalmente tienen un clima templado.

¿A cuántas horas están estos municipios de Bogotá?

La plataforma Lasdistacias.net, presentaron una serie de datos en las que exponen como se vería la distancia entre estos municipios y la capital.

Distancia en línea recta: 375,10 kilómetros, lo que representaría 233, 07 millas.

375,10 kilómetros, lo que representaría 233, 07 millas. Distancia en ruta: 676 kilómetros, lo que representaría 419,85 millas.

676 kilómetros, lo que representaría 419,85 millas. Horas totales viajando: entre 8 horas y 10 horas en carro si contar las posibles paradas que haga.

En la misma publicación especificaron cuánto dinero se gastaría usted aproximadamente si decide viajar a alguno de estos municipios, el precio final es de $129.052,95 pesos.

Lea: Rechazan advertencia de EE.UU. sobre viajar a Norte de Santander

¿Qué hacer en Obrego, Norte de Santander?

El municipio de Obrego tiene un clima templado, y lo que usted puede hacer en este sitio es:

Disfrutar de sitios turísticos como el Pozo del Burro y la Represa del Oroque.

Usted puede explorar la belleza natural de Obrego, como las Piedras Negras.

Conocer la cultura local a través de productos agrícolas.

¿Qué hacer en Ocaña, Norte de Santander?

Al igual que Obrego, el clima de Ocaña es templado la mayor parte de tiempo. Además, es conocida como la Ciudad de los Caros, lo que puede hacer en este destino es:

Ir al Parque Natural Los Estoraques.

La playa de Belén.

Visitar el parque 29 de mayo.

Comer arepa ocareña.

Municipios cercanos a Ocaña

Río de Oro – aproximadamente 8,3 km

– aproximadamente 8,3 km La Playa de Belén – aproximadamente 12,5 km

– aproximadamente 12,5 km González – aproximadamente 18,9 km

– aproximadamente 18,9 km Ábrego – aproximadamente 22 km

– aproximadamente 22 km Teorama – aproximadamente 23,5 km

– aproximadamente 23,5 km San Calixto – aproximadamente 23,7 km

– aproximadamente 23,7 km Hacarí – aproximadamente 23,9 km

– aproximadamente 23,9 km Convención – aproximadamente 26,3 km

– aproximadamente 26,3 km San Martín – aproximadamente 31,2 km

– aproximadamente 31,2 km El Carmen – aproximadamente 33,5 km

– aproximadamente 33,5 km El Tarra – aproximadamente 47,3 km

– aproximadamente 47,3 km Gamarra – aproximadamente 45,4 km

Municipios cercanos a Obrego

Ocaña , La Playa de Belén y Hacarí al norte

, y al norte Sardinata , Bucarasica y Villa Caro al oriente

, y al oriente Cáchira al sur

al sur La Esperanza y San Alberto (Cesar) al occidente

Otras noticias: 150 uniformados vigilarán las vías de Norte de Santander en el puente festivo