Córdoba en alerta: fuertes lluvias, vientos y crecientes de ríos afectan a varios municipios

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sínd y del San Jorge (CVS), en cumplimiento de su papel como apoyo técnico de los Consejos de Gestión del Riesgo, informó a la comunidad del departamento de Córdoba sobre significativas alertas hidroclimáticas vigentes.

De acuerdo con los datos reportados por las estaciones del Sistema de Alertas Tempranas (SAT CVS), se mantiene una alerta por desborde del río Sínd en zonas bajas, específicamente con Alerta Amarilla para la cuenca alta y media, y Alerta Naranja para la cuenca baja.

De forma paralela, en la cuenca del río San Jorge se reporta Alerta Amarilla en la cuenca alta y una crítica Alerta Roja en la cuenca baja, basada en los registros de estaciones ubicadas en los municipios de San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano y Ayapel.

Estas alertas fluviales se ven agravadas por pronósticos de condiciones meteorológicas severas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), prevé para el fin de semana lluvias entre moderadas y fuertes con probabilidad de tormentas eléctricas en horas de la tarde y la noche en la región Caribe.

Adicionalmente, varios municipios reportan vientos fuertes. En Montería, se registran ráfagas que superan los 16 km/h, 9 km/h y 18 km/h, condición que se prevé persista hasta el domingo con ráfagas que podrían superar los 30 km/h acompañadas de lluvias intensas.

Santa Cruz de Lorica, Chinú, San Bernardo del Viento, Ayapel, Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador también se encuentran bajo alerta por vientos fuertes, con registros que en algunos casos alcanzan los 24 km/h en San José de Uré.

Emiten recomendaciones

Frente a esta situación, la CVS, en coordinación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, emite una serie de recomendaciones a la ciudadanía.

Se insta a la población a no exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles o estructuras metálicas altas durante las tormentas eléctricas para evitar el riesgo de descargas. Asimismo, se recomienda asegurar techos, cubiertas y estructuras livianas para reducir la vulnerabilidad ante las ráfagas de viento, y se sugiere evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Es crucial mantener limpios los canales, alcantarillas y sistemas de evacuación de aguas lluvias para garantizar su capacidad hidráulica, reforzar la vigilancia en áreas propensas a inundaciones y activar los planes de contingencia municipales. También se aconseja adelantar labores de limpieza de techos, canaletas bajantes y sumideros.

Acompañamiento de la CVS

La Corporación reitera su disposición como autoridad ambiental y brazo técnico para brindar acompañamiento a las autoridades locales y apoyar las acciones necesarias ante la actual temporada de lluvias.

El seguimiento hidrometeorológico continuará realizándose a través de la red de estaciones del SAT-CVS como medida preventiva para la respuesta ante eventos climáticos extremos.

La CVS enfatiza la importancia de mantenerse informado exclusivamente a través de fuentes oficiales, como sus portales web www.cvs.gov.co y www.ideam.gov.co, donde se publica la evolución de las condiciones atmosféricas en la región y el país. La oficina de Comunicaciones y Prensa de la CVS mantendrá actualizada la información hasta que las condiciones de riesgo disminuyan.