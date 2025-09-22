Alerta climática en Córdoba: pronostican lluvias intensas y fuertes vientos para varios municipios

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) emitió un informe detallado sobre las condiciones hidroclimáticas que actualmente afectan al departamento de Córdoba, basado en los datos recogidos por su Sistema de Alertas Tempranas (SAT CVS).

El reporte, alineado con las funciones de apoyo técnico a los Consejos de Gestión del Riesgo establecidas en la Ley 1523 de 2012, señala alertas específicas por lluvias intensas y fuertes vientos en varios puntos del territorio, coincidiendo con el Comunicado Especial N°081 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que prevé para la región lluvias más abundantes de lo normal, posiblemente acompañadas de actividad eléctrica.

La situación requiere especial atención en tres municipios donde las alertas han sido categorizadas. Para Puerto Libertador se decretó una alerta puntual por precipitación extrema, fundamentada en los altos valores registrados por la estación Puente Río San Pedro, que monitorea tanto volúmenes de lluvia como ráfagas de viento significativas. Esta condición exige una vigilancia constante debido a la naturaleza repentina de estos eventos climáticos.

Alertas persistentes en Tierralta y Lorica

De manera más extendida, los municipios de Tierralta y Santa Cruz de Lorica se encuentran bajo alerta persistente por acumulación importante de agua durante los últimos tres días.

En el caso de Tierralta, la información proviene de múltiples estaciones, lo que confirma una condición generalizada de lluvias intensas o consecutivas en la zona. Por su parte, en Santa Cruz de Lorica, la estación Cotocá Arriba reporta datos que superan los umbrales de seguridad, indicando una acumulación crítica de agua lluvia que incrementa el riesgo de inundaciones y desbordamientos.

Adicionalmente, el organismo ambiental reporta condiciones propicias para lluvias y fuertes vientos en una franja más amplia de municipios, incluyendo a Montería, Moñitos, Chinú, San Bernardo del Viento, Montelíbano y San José de Uré.

Esta variable climática añade un factor de riesgo adicional, con la potencialidad de daños en infraestructuras ligeras y la caída de ramas o árboles, especialmente en combinación con los suelos saturados por las precipitaciones.

Recomendaciones preventivas para la ciudadanía

Frente a este escenario, la CVS, en coordinación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), ha formulado una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad en general.

El objetivo principal es minimizar la exposición al peligro y reducir la vulnerabilidad de las personas y sus bienes. Se insta a la población a evitar permanecer en zonas abiertas, debajo de árboles o cerca de estructuras metálicas altas durante las tormentas, ya que estos son puntos de riesgo para recibir descargas eléctricas. Asimismo, se recomienda suspender cualquier actividad deportiva al aire libre ante la inminencia de una tempestad.

Para mitigar los efectos de las ráfagas de viento, la Corporación sugiere asegurar techos, cubiertas y todo tipo de estructuras livianas que pudieran verse comprometidas. Del mismo modo, se hace un llamado a mantener limpias las canaletas, canales y sistemas de drenaje pluvial en los hogares y espacios públicos, con el fin de garantizar su capacidad hidráulica y evitar inundaciones localizadas.

Para las autoridades locales y la comunidad en áreas con historial de anegaciones, el énfasis está en reforzar la vigilancia y tener activos los planes de contingencia municipales.

Seguimiento continuo y fuentes oficiales

La CVS reitera su compromiso de brindar acompañamiento técnico a las autoridades locales como brazo técnico de los sistemas de gestión del riesgo.

La corporación mantendrá un monitoreo hidrometeorológico permanente a través de su red de estaciones del SAT-CVS, lo cual permite una respuesta ágil y preventiva de los municipios cordobeses ante la evolución de estos eventos climáticos extremos, asociados a la temporada de lluvias y al tránsito de ondas tropicales en la región.

Finalmente, se resalta la importancia capital de que la ciudadanía se mantenga informada a través de canales oficiales y evite la difusión de rumores.

Las fuentes confiables para seguir la evolución de las condiciones atmosféricas son los portales web institucionales: www.cvs.gov.co, www.ideam.gov.co y www.nhc.noaa.gov. Acceder a la información verificada por estas entidades es la herramienta más efectiva para tomar decisiones seguras y proteger la integridad personal y familiar durante esta temporada de condiciones climáticas adversas.

La prevención y la corresponsabilidad son fundamentales para enfrentar los desafíos que presentan estos fenómenos naturales.