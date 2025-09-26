Optimización de la EBAR Milagro: Aqualia impulsa un alcantarillado más eficiente para Ciénaga de Oro

Óscar Gómez Duque, gerente de Aqualia en Córdoba, presentó a la comunidad el proyecto de renovación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR).

Montería

En un espacio de diálogo con autoridades locales y residentes de los barrios El Milagro, Cartagenita y Granada, Aqualia socializó el proyecto de optimización de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Milagro.

Esta infraestructura es fundamental para garantizar un alcantarillado más eficiente y sostenible en Ciénaga de Oro. El sistema actual fue construido hace más de cincuenta años, ha cumplido su vida útil y resulta insuficiente para el crecimiento urbano actual.

La modernización de la EBAR Milagro, aprobada por la Empresa Regional de Aguas y Servicios (ERAS) e incluida en el Plan de Obras e Inversiones de Aqualia, se ejecutará a partir de octubre.

La intervención contempla la instalación de sistemas de cribado para prevenir obstrucciones y la incorporación de dos nuevas bombas. Una de ellas actuará como respaldo en temporadas de lluvias intensas, permitiendo evacuar aguas en menor tiempo y evitar el rebosamiento de manjoles.

Asimismo, se modernizará el sistema eléctrico con un generador de emergencia y se realizarán mejoras en la infraestructura física y funcional de la estación. Esta inversión estratégica permitirá ofrecer un servicio sanitario más confiable y seguro, reduciendo riesgos de sobrecargas en la operación.

“Un salto de calidad”

Óscar Gómez Duque, gerente de Aqualia en Córdoba, destacó el objetivo del proyecto: “Con esta optimización buscamos dar un salto en la calidad del servicio de alcantarillado que operamos en el municipio”.

Además, resaltó la importancia de la interacción con la comunidad, afirmando que “escuchar a la comunidad nos permite alinear las obras con sus expectativas y fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado del sistema”.

La iniciativa representa un avance significativo hacia la mejora de las condiciones sanitarias y ambientales para los habitantes de Ciénaga de Oro.