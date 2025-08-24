Alerta en Córdoba por posibles lluvias con tormentas eléctricas

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) alerta la comunidad cordobesa que, según el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el Sistema de Alertas Tempranas de la CVS, se esperan tormentas eléctricas durante las próximas horas.

De acuerdo con el informe técnico diario del IDEAM, se avecinan lluvias de intensidad moderada a fuerte con probabilidad de tormentas eléctricas en amplios sectores del departamento, con especial énfasis en los municipios de Montería, Cereté, San Pelayo, Lorica, San Bernardo del Viento, Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.

Las condiciones meteorológicas previstas requieren mantener activos todos los protocolos de prevención. Las tormentas eléctricas representan un riesgo adicional que debe considerarse, especialmente en zonas rurales y áreas abiertas.

La CVS recomienda a la ciudadanía:

- Evitar refugiarse bajo árboles durante las tormentas.

- Suspender actividades al aire libre ante la presencia de relámpagos.

- Desconectar equipos electrónicos durante las tormentas.

- Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El equipo de Gestión del Riesgo de la CVS mantendrá monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y continuará en coordinación con los consejos municipales de gestión del riesgo para atender cualquier eventualidad.