Dos hermanos desaparecidos en Tierralta, Córdoba, son entregados a su familia tras 18 años

Montería

El silencio de 18 años, cargado de dolor y de preguntas sin respuesta, se quebró en Tierralta, Córdoba. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizó la entrega digna de los cuerpos de José Ariel Hoyos Avilés y Jorge Luis Flórez Avilés, dos hermanos que habían partido de su hogar en el 2007 con la ilusión de un mejor futuro y de quienes no se volvió a saber.

Para sus padres, Marta Avilés y José Vicente, este acto significó el cierre de un ciclo de angustiosa búsqueda, permitiendo que sus hijos regresaran por fin a su tierra natal. Son hermanos de sangre, pero pero Jorge por una diferencia con su papá se quitó el apellido.

La historia de desaparición comenzó cuando los jóvenes, a quienes su familia llamaba cariñosamente ‘Pacheco’ y ‘El Pelú’, respectivamente, recibieron una oferta para trabajar en el departamento del Cesar. José Ariel tenía 21 años y Jorge Luis 23 cuando emprendieron el viaje del que nunca regresaron.

El drama se profundizó en 2014, cuando la familia recibió la devastadora noticia a través de un funcionario de la Fiscalía. “Ellos estaban muertos, los habían asesinado en esa zona”, recordó José Vicente, el padre, quien en un acto de desesperación viajó hasta el municipio de El Copey en busca de sus hijos. Sin embargo, la falta de recursos económicos lo obligó a regresar con las manos vacías. “No tuve más dinero y me tocó devolverme sin los cuerpos”, lamentó.

Así fue la recuperación de los cuerpos

El camino hacia la restitución comenzó de manera formal en noviembre de 2024, cuando la familia presentó la solicitud de búsqueda y se tomaron muestras de ADN durante unas jornadas de atención realizadas por la UBPD en Tierralta.

La labor humanitaria ya estaba en marcha, ya que los cuerpos de los hermanos habían sido recuperados en junio de 2022 en el Cementerio Alterno de El Copey, en el marco de una medida cautelar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La espera terminó en julio de 2025, cuando el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses notificó la identificación positiva.

Juan Carlos Zuleta Quiñones, coordinador de la UBPD en Córdoba, afirmó que “esta entrega digna de los cuerpos de los dos hermanos se llevó a cabo gracias a una labor articulada entre la Unidad de Búsqueda, la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal”.

Hallazgo que cierra una herida

Para Marta Avilés, la madre, la mezcla de emociones es profunda. Entre recuerdos de la alegría de sus hijos, expresa un doloroso alivio.

“Mis hijos eran muy cariñosos y alegres. Jorge Luis era muy juguetón conmigo, me hacía bromas que siempre terminaban en abrazos y besos. Me prometía que nunca me iba a dejar sola… A los dos les encantaba el sancocho de gallina que yo les hacía. Ahora, con ellos de nuevo acá, me siento triste y también contenta porque están en su tierra otra vez”, relató con la voz entrecortada.

Este caso, si bien cierra una herida para una familia, resalta la crítica situación de desaparición en el municipio. Tierralta es uno de los lugares con más personas desaparecidas en Córdoba, con 919 casos registrados en el Universo de Datos de la UBPD, lo que convierte cada restitución en un rayo de esperanza en medio de una realidad abrumadora.