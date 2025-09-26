Pacto sin consulta, cambios en la derecha y gobierno de cara al 2026

Este proceso integró el Polo Democrático, Progresistas, Colombia Humana, Partido Comunista y Unión Patriótica, junto con movimientos campesinos e indígenas, marcando la oficialización de una coalición que se presenta bajo las banderas de la política popular y de izquierda. (Colprensa - Cristian Bayona).

En Hora20 una mirada a la política de cara al 2026, las consultas que parecen desbaratadas, un sector político que busca unirse en contra de un candidato, al tiempo que otros buscan nuevas alianzas, hay más candidaturas y la campaña por ahora se enmarca en discursos de los extremos.

Lo que dicen los panelistas

Gustavo García, abogado y exviceministro del Interior, advirtió sobre el papel inédito del Consejo Nacional Electoral (CNE) en los comicios actuales, “yo nunca lo había visto tan poderoso e incidente en las elecciones”. Según explicó, considera que este activismo político en decisiones judiciales pone en riesgo no solo la consulta del Pacto Histórico, sino incluso el desarrollo general de las elecciones. A su juicio, las decisiones que tome el CNE en adelante no van a tener incidencias solo en este partido, sino en todas las corrientes ideológicas y en especial la centroizquierda.

En cuanto al panorama político, señaló que la polarización de las campañas presidenciales entre precandidatos se está trasladando a las legislativas, “se van a tragar a los candidatos del centro dentro de las coaliciones. Además, en las próximas elecciones las maquinarias políticas y las redes sociales tendrán una gran influencia”. En ese sentido, proyectó que “las elecciones presidenciales se resolverán en marzo”, pues las campañas actuales son demasiado anticipadas y los recursos económicos no alcanzarán para sostenerlas hasta el final.

Para Luz María Sierra, directora de El Colombiano, la izquierda “se está haciendo un harakiri con Daniel Quintero”, pues su participación en la consulta de octubre, la cual fue suspendida, le hubiese favorecido al precandidato por su maquinaria política, la ruptura de los votos entre los candidatos y que el presidente Gustavo Petro esté convencido de que puede ganar. Asimismo, recordó que en la consulta interpartidista la izquierda no votaría por él, “la izquierda no se identifica con él; los mismos candidatos del Pacto Histórico no lo consideran de izquierda, porque sus políticas durante su alcaldía y de campaña no son de izquierda y no la representan”.

De igual manera, cuestionó la decisión del Pacto Histórico de convocar una votación en la consulta interpartidista para armar su lista del Congreso: “la situación fiscal no está para ese tipo de gasto; es un derroche muy grande para nuestro país que tiene mayores necesidades cuando esto se podría hacer por medio de coaliciones y dentro de los partidos”.

Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario, señaló que es incoherente que el Pacto Histórico respalde a Daniel Quintero, “hace cuatro años el partido se opuso a Rodolfo Hernández porque también estaba acusado”. De igual manera, aseguró que en el Pacto temen que Quintero se apodere del partido y que, por el contrario, el Presidente ve con buenos ojos su fortalecimiento. Advirtió además que tanto Quintero en la izquierda como Abelardo de la Espriella en la derecha representan dilemas similares, pues “los sectores de centro difícilmente pactarán con alas radicales”. Incluso observó que, de celebrarse hoy las elecciones, podría repetirse el escenario vivido entre Petro y Rodolfo, pero esta vez entre Quintero y de la Espriella.

Por último, señaló que el Gobierno Nacional para este último año tiene tres líneas de acción: “primero, un gasto inusual en comunicación y redes; segundo, una avalancha de negocios interadministrativos y acelerador de ayudas; tercero, un discurso radical de “ya aprendimos, pero no nos dejaron” y justificar a partir de ello una Asamblea Constituyente”.

Gabriel Cifuentes, abogado, exsecretario de Transparencia de la Presidencia y columnista, dijo que el Pacto Histórico cometió “dos pecados originales: uno, dejar que Daniel Quintero entrara a la consulta interna, y dos, que la consulta fuese abierta”. Señaló también que ahora la consulta del Pacto está en manos del CNE además de su participación en las interpartidistas.

Por último, sostuvo que también se está configurando un bloque programático en el que confluyen actores con intereses comunes: “sacar al petrismo del poder”. Reconoció que Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe fueron enemigos políticos, pero ahora con sus intereses de reunión muestran un mismo objetivo en común. Sobre la Constituyente, aclaró que no es un debate nuevo, pero consideró que “se ha vuelto más un titular de campaña, una medida efectista en vez de una propuesta viable. Ahora bien, las normas prohíben participar en política y a este Gobierno ya no le importa”.