¿Nueva alianza? Foto de María Fernanda Cabal y Vicky Dávila enciende las redes sociales

Colombia

Una sola foto bastó para encender las especulaciones entre diferentes sectores políticos, María Fernanda Cabal y Vicky Dávila aparecieron juntas en redes sociales y de inmediato se desataron las especulaciones sobre si la oposición estaría cocinando alianzas de cara a la presidencial de 2026.

¿Cómo se ve la campaña presidencial de María Fernanda Cabal?

La actual senadora por el Centro Democrático, es una de las figuras más visibles del uribismo. Desde el Congreso ha hecho oposición al gobierno de Gustavo Petro.

Ahora es precandidata por el Centro Democrático junto a Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra Hoyos.

¿Vicky Dávila y su aspiración presidencial como independiente?

La periodista y exdirectora de la revista semana anunció su aspiración presidencial en 2024. Su campaña por el movimiento Valientes.

La recolección de firmas alcanzo el medio millón de firmas de las 635.000 firmas exigidas por la registraduría y aspira llegar al millón de firmas.

¿Alianza de la oposición?

Fuentes de las dos campañas confirmaron a Caracol Radio que no se está cocinando ninguna alianza política. Según explicaron, se trató de un encuentro casual en el que ambas sostuvieron un diálogo como candidatas presidenciales, sin que esto implique acuerdos de carácter electoral.

Aunque la foto generó comentarios sobre una posible alianza, ambas campañas insisten en que sus proyectos son independientes.