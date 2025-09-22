“Yo espero que el presidente vote por mí, estoy haciendo la mejor campaña posible”: Daniel Quintero

El próximo 21 de noviembre de 2025, a las 3:00 de la tarde, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, enfrentará audiencia de formulación de acusación en el Juzgado 22 Penal del Circuito, dentro del caso ‘Aguas Vivas’.

En esta coyuntura, la Fiscalía señala un presunto entramado criminal para revertir la cesión de un lote y favorecer a particulares con más de $40.500 millones. En el proceso también están implicados nueve exfuncionarios y tres ciudadanos.

Entre las pruebas destacan actas, conceptos jurídicos y denuncias ciudadanas. Quintero asegura ser víctima de un “montaje judicial” y su defensa pedirá la nulidad del proceso. En este orden de ideas, el precandidato presidencial pasó por los micrófonos de ‘La Luciérnaga’, para hablar de su estrategia como candidato de izquierda.

¿Petro busca abrirle el camino a Quintero dentro del Pacto Histórico?

A Quintero se le preguntó por versiones que circulan en la Casa de Nariño sobre una supuesta propuesta del presidente Gustavo Petro en favor de su candidatura.

Según dichas fuentes, en una reunión con integrantes de la bancada del Pacto Histórico, el mandatario habría sugerido dar más espacio a Quintero, revisar las listas al Congreso y facilitarle el camino en la carrera presidencial, incluso desplazando a otros aspirantes.

Frente a esta información, Quintero respondió que, en su experiencia, lo que realmente se ha discutido en varias reuniones es lo contrario. Según él, algunos sectores han planteado que él debería apartarse de la consulta o postergar su participación hasta marzo.

“Lo que dicen es que yo soy como el único que está haciendo campaña, aunque yo tengo que reconocer que no soy el único”, dijo. También destacó el trabajo de Carolina Corcho, otra precandidata, a quien describió como una figura que ha desarrollado una campaña sólida en las regiones del país.

Para Quintero, el mensaje central del presidente ha sido que la política se construye en la calle, en contacto con la gente, sin importar la posición en las encuestas.

¿Cuál es la estrategia de Quintero?

Quintero expresó que, tras alcanzar en las encuestas un nivel de apoyo popular que lo ubica entre los primeros lugares, percibe que varios sectores han comenzado a ponerle obstáculos en su camino político.

El precandidato resaltó que su respuesta ante esas tensiones es mantener un espíritu conciliador e invitar al diálogo, incluso en espacios sencillos como un café.

Adicionalmente, recalcó que no pretende hablar mal de ningún otro candidato, pues considera que la verdadera clave está en la unidad. A su juicio, la división interna sería el escenario ideal para favorecer a la derecha, mientras que su estrategia se centra en consolidar el Pacto Histórico como un proyecto cohesionado.

Asimismo, insistió en que su trabajo se desarrolla directamente en la calle, con contacto ciudadano, sin recurrir a costosas campañas, sin sedes físicas ni grandes inversiones en pauta publicitaria, confiando en la fuerza de la movilización social como motor de su aspiración. “Yo espero que el presidente vote por mí. Yo estoy haciendo la mejor campaña posible”, concluyó.