Las preguntas para la constituyente ya se están construyendo, no entiendo el miedo: Benedetti

En Sin Anestesia de Caracol Radio, estuvo el Ministro del Interior, Armando Benedetti, y habló sobre la posibilidad de una nueva constituyente

Adriana Bibiana Mejía

Desde hace un par de meses el gobierno del presidente Petro ha estado insistiendo en una constituyente que, hasta el momento, no ha tenido respuesta por parte del Congreso de la República. Es por ello, que el Ministro del Interior, Armando Benedetti, quien estuvo en Sin Anestesia de Caracol Radio, habló sobre el tema y dio algunos detalles sobre lo que se vendría para el país en dado caso de que sí haya una constituyente.

“Lo primero que hay que decirle al oyente, es que la constituyente, si la hay, sería para el próximo congreso”.

Además, aseguró que la idea principal de esta constituyente es lograr una voluntad popular en la que se recolecten firmas, pues explicó que se necesitarían un aproximado de 200.000 mil firmas para que se efectúe de manera formal una constituyente: “buscaremos más de 10 millones de firmas para que entonces, se vaya la voluntad popular en el próximo 8 de marzo”.

En desarrollo.

