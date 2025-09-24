Las inconsistencias de Daniel Quintero en Sin Anestesia de La Luciérnaga de Caracol Radio

Medellín, Antioquia

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle estuvo el pasado lunes, 22 de septiembre, en Sin Anestesia de La Luciérnaga de Caracol Radio. Allí el exalcalde se refirió a varios de los procesos que se adelantan en entes de investigación, sobre presuntos casos de corrupción.

En Caracol Radio adelantamos un proceso de Fact Checking a estas intervenciones.

Entramado del caso Aguas Vivas: Daniel Quintero responde

El exmandatario local manifestó que el escrito de acusación aceptaba que quien había firmado el cuestionado contrato por 42 mil millones había sido el entonces alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.

“Fico resulta que es el que compra Aguas Vivas. Lo bueno de la audiencia de acusación es que ya confirman varias cosas. La primera es que fue Fico el que hizo el contrato. Hizo el contrato un día antes de terminar su gobierno. Le echó el cuento a la fiscalía de que se lo habían regalado, pero en la letra pequeña del contrato dice que va a pagarles 40 mil millones”, señaló Quintero en Caracol Radio.

Chequeo: El 27 de diciembre del 2019, la alcaldía de Federico Gutiérrez hizo la formalización contractual, mediante escritura pública No. 5762, de la Notaría 19 de Medellín, cediendo gratuitamente al Municipio de Medellín el dominio y la posesión del predio Aguas Vivas, pero según la Fiscalía General por unos 2.800 millones de pesos, que era el valor catastral y no por 42 mil millones como lo aseguró el exalcalde Daniel Quintero.

El valor de 42 mil millones de pesos sí está en un documento del Municipio de Medellín donde hacen una evaluación del valor del metro cuadrado y el tamaño del predio, pero no considera las restricciones constructivas por la ubicación del predio y su vocación de reserva.

Según la Fiscalía, consignado en el escrito de acusación, fue el exalcalde Daniel Quintero el que, en mayo del 2023, firmó el decreto 412 que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial, eliminando parcialmente las restricciones y valorizando el predio hasta en 40.500 millones de pesos. Según la Fiscalía, con la idea de que la alcaldía lo comprara a ese valor.

“Los acusados, DANIEL QUINTERO CALLE y FABIO ANDRÉS GARCÍA TRUJILLO, en calidad de servidores públicos, sabían que proferir acto administrativo de carácter general contrario a la ley y con la finalidad de favorecer intereses particulares era contrario a los deberes que tenían como servidores públicos en sus respectivos cargos, conocían que el trámite y la expedición de este tipo de actos no puede llevarse a cabo sin el cumplimiento de los parámetros legales previstos en las disposiciones, en lo que concierne a las competencias para modificar el Plan de Ordenamiento Territorial y a las restricciones en las facultades reglamentarias a cargo del gobierno local”, aseguró el ente acusador.

Controversias de Daniel Quintero

¿No se ha expedido ninguna licencia?

El exalcalde aseguró que pese al decreto firmado, no se expidió ninguna licencia de construcción:

“Como yo sé que FICO está tan desesperado de que yo me salga del camino de la presidencia y del uribismo, les dije muy fácil, yo soy candidato presidencial, ustedes me quieren sacar. Si me presentan una sola licencia, una sola, donde se haya utilizado el decreto 412, modificando el POT o entregando una licencia cualquiera, yo me retiro del camino de la presidencia”, aseguró el exalcalde Daniel Quintero.

Chequeo: El exalcalde desvía la atención frente al caso, porque la Fiscalía imputó a Daniel Quintero al considerar que el ilícito se materializó, sin importar si se entregaron o no licencias, sino porque el decreto 412 de 2023 modificó el POT, cuando esta era función exclusiva del Concejo Distrital y, según el ente investigador, con el objetivo de beneficiar a particulares, valorizando el predio Aguas Vivas.

Para la Fiscalía, estas actuaciones no fueron errores administrativos, sino parte de un plan sistemático en el que los implicados “se dividieron funciones” para asegurar que el predio fuera valorizado, retirado del patrimonio público y luego adjudicado a los particulares. De esta forma, los exintegrantes del comité habrían actuado en concierto para facilitar un daño patrimonial a la ciudad y para beneficiar, de forma deliberada, a terceros.

Caso Buen Comienzo

Frente al caso donde la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz, y otros exfuncionarios y excontratistas están acusados, el exalcalde aseguró que la Contraloría no encontró sobrecostos y que esto se ratificó en cuatro informes.

“Ese es un proceso donde cuatro veces, no una, cuatro veces la Contraloría dijo que no hay sobrecostos, que esa es la investigación que le están haciendo a una secretaria mía, que hay sobrecostos”.

Chequeo: Si bien un informe del 6 de octubre de 2023 de la Contraloría General de la República asegura que no hubo sobrecostos en los paquetes alimenticios, el mismo informe dice que los sobrecostos se evidenciaron en la contratación de personal, materiales, dotaciones y gastos de operación general.

“Frente al componente de paquetes alimentarios, del cual obra el análisis en la respuesta al numeral 4.1 se tiene que no existe diferencia, pues luego de comparar el valor de los paquetes alimentarios cobrados por el contratista a la Alcaldía de Medellín y el valor de los mismos obtenido según el estudio de mercado realizado en este documento, se observa que el segundo (estudio de mercado) es superior al primero (presupuesto). Asi mismo, se reitera, que el valor global de los paquetes alimentarios de la canasta en referencia, incluía tanto los costos directos de los productos como los costos indirectos de logística, es decir era un valor global.

Frente al componente de Talento humano se presentaron diferencias por el incumplimiento de perfiles en cuantía de $84.433.913 y por relación técnica y hogares comunitarios en cuantía de $75.433.913, que totalizan la suma de $160.125.532, la cual se evidencio incorporada en los ajustes practicados en los mencionados documentos.

Frente al componente de Materiales y dotación, se obtuvo diferencias por valor total de $24.097.578, la cual corresponde a $8.868.947 por mayor valor ejecutado y cobrado en equipos de cómputo equipo interdisciplinario y coordinadores, $13.626.159 por mayor valor ejecutado y cobrado en equipos antropométricos y $1.602.472 por mayor valor ejecutado y cobrado concepto de internet, tal como se indicó en las respuestas al numeral 4.3.

Por último, frente al componente de gastos generales, que se encuentra desarrollado en el numeral 4.4 del presente informe técnico, en el cual se evidenciaron diferencias por mayor valor ejecutado y cobrado en Arrendamiento sede principal por cuantía de $18.684.380, servicios públicos sede principal por valor de $925.123 y exámenes de ingreso TH BCM $928.600, las cuales ascienden a una suma total de $20.538.103”, dice el informe en la página 119.

Además, el proceso que lidera la Fiscalía no solo asegura que hubo detrimento patrimonial y sobrecostos, sino además un direccionamiento de contrato, por lo que imputaron el delito de interés indebido.

¿Fiscal denuncia presiones?

Daniel Quintero también aseguró que una fiscal, que llevaba el caso de Buen Comienzo, en una audiencia, se puso a llorar y denunció presiones para buscar condenas a sus colaboradores.

“La última fiscal se puso a llorar en la audiencia, la fiscal, diciendo que estaba siendo presionada. y claro, la presión de los medios de comunicación tratando de que condenen a alguien de Quintero”, manifestó el exmandatario.

Chequeo: Hasta el momento no hay ninguna denuncia de alguna fiscal señalando esas presuntas presiones, tampoco se conoce evidencia de registro de video de algunas de las audiencias donde una fiscal esté llorando y denunciando tales presiones. El exalcalde, en comunicación con Caracol Radio, aseguró que nos hará llegar una copia del video en cuestión.

Contratación en Metroparques

En La Luciérnaga, el exalcalde Daniel Quintero también aseguró que para él era muy difícil saber qué pasaba en la contratación de una entidad descentralizada, específicamente por los procesos judiciales que se adelantaban en Metroparques y el Área Metropolitana; que en Medellín hay cientos de entidades pequeñas y que uno de los casos que le achacan ocurrió en otro municipio.

“Lo primero es que Metroparques es una entidad chiquita, maneja cientos de entidades en Medellín, pero el Parque de las Aguas no queda en Medellín. El Parque de las Aguas queda en Copacabana, es de otra entidad territorial. Es decir, a mí díganme que me preocupe por las entidades del municipio, pero si una entidad completamente con un régimen especial, independiente de contratación, además hace un contrato con otra entidad territorial, pues es muy difícil uno saber exactamente qué se está haciendo, si se está haciendo bien o mal. Yo no le puedo decir si se está haciendo bien o mal”.

Chequeo: Medellín tiene un conglomerado público compuesto por 29 entidades. El alcalde de Medellín, de manera directa o indirecta, es quien pone los directores y gerentes de estas entidades. Si bien el Parque de las Aguas queda en el municipio de Barbosa, el dueño es el Área Metropolitana, donde el director lo propone el alcalde de Medellín. Este contrato se hizo con Metroparques, donde el gerente lo pone el alcalde de Medellín. Justamente, esa entidad chiquita que menciona Daniel Quintero, Metroparques, está involucrada en cuatro de los casos de presunto direccionamiento de contrato, y el gerente de esta entidad, que está en tres procesos, era un amigo de la infancia de Daniel Quintero y su hermano Miguel Quintero; según investigaciones conocidas por Caracol Radio eran vecinos en el barrio Tricentenario.

Computadores Futuro

Frente a las denuncias por el supuesto mal manejo en la entrega de 130 mil computadores en su administración, esto dijo el exalcalde Quintero:

“Cuando uno entrega 130 mil computadores, es cada niño un computador, pues hay casos donde un papá irresponsable coge el computador del niño y va y lo lleva a una prendería, pero afortunadamente yo no tengo hoy ninguna investigación por ese caso”.

Chequeo: Es verdad que hoy no hay un proceso judicial en imputación o acusación por el caso de los computadores, pese a denuncia de presuntos sobrecostos e irregularidades contractuales. Sin embargo, sí es investigado por la Fiscalía y se tiene un fiscal y un SPOA asignado.

¿Solo quedan abiertas cuatro investigaciones como afirma Daniel Quintero?

El exalcalde Quintero aseguró en la entrevista que tuvo 600 investigaciones y que quedan solo cuatro abiertas.

“Yo no tuve una, yo tuve 600 investigaciones que me lanzó FICO, además en rueda de prensa. Hoy quedan cuatro. La semana pasada nos cerraron tres, nos cerraron clínicas del 80, y otras dos que ya ni les paro bolas. Yo ni abogado les pongo”.

Chequeo: Esto es falso. Solo a espera de iniciar juicio oral, la alcaldía de Daniel Quintero tiene 7 procesos adelantados por la Fiscalía con 43 imputados. Además, hay otros procesos que siguen en etapa de investigación previa. Frente a la Procuraduría hay más de una decena de procesos. La misma Procuraduría, en segunda instancia, ya inhabilitó a la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, por el contrato de alimentación para niños de 0 a 5 años, y no podrá ejercer cargos públicos por 10 años.

El exalcalde Quintero tiene en segunda instancia el proceso de participación en política, y él y dos de sus exsecretarios tienen abierto el proceso de uso de la caja menor de manera injustificada en primera instancia.

Otro exsecretario, Juan Pablo Ramírez —hoy en el Gobierno Nacional— fue inhabilitado en primera instancia por 12 años por exigir dineros a contratistas para campañas políticas. Y tres exsecretarias tienen pliego de cargos por irregularidades en la clínica de la 80, que es un proceso diferente al que cerraron hace un par de semanas.