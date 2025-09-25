Política

Pacto Histórico no participará de la consulta interna de octubre para elegir candidato único

El anuncio se da luego que El Tribunal Superior de Bogotá suspendiera provisionalmente la resolución CNE que otorgó la personería jurídica al Pacto Histórico como un partido único para las elecciones de 2026

Cumbre de los movimientos políticos que integran el Pacto Histórico. Foto: Proporcionada por Laura Duarte

María Paula Pineda

El Pacto Histórico anunció que la colectividad ya no participará de la consulta interna de octubre para elegir a su candidato único a la Presidencia.

A través de un comunicado, informaron que el Comité Político será el encargado de definir cuál será el mecanismo democrático que “garantice una sola candidatura en nombre del Pacto Histórico en esta contienda electoral”.

Indican allí también que los precandidatos actuales podrán continuar con su “aspiración de representar al Pacto Histórico” pero ahora en la consulta del Frente Amplio, en marzo de 2026.

Pacto realizará consulta interpartidista para elegir listas al Congreso

Ahora bien, informaron que debido a que las “circunstancias jurídicas actualmente nos impiden realizar consultas como movimiento unificado” acudirán a una consulta interpartidista unciamnete para elegir sus lisas al senado y la Cámara de Representantes.

Agregan entonces que en consecuencia, “se inscirbirán las precandidaturas avaladas con el fi de conformar listas cerradas, paritarias y con alternancia de género”, de acuerdo con el reglamento aprobado por el Comité Político del Pacto.

