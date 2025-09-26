Capturaron a siete integrantes de El Mesa, responsables del embolsado en Rionegro, Antioquia

Rionegro, Antioquia

Siete integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) El Mesa fueron capturados como presuntos responsables del homicidio de Daniel Atehortúa, joven hallado sin vida dentro de bolsas plásticas en el barrio Quebrada Arriba el pasado 27 de julio.

De acuerdo con las investigaciones, Daniel había desaparecido horas antes de su hallazgo en la loma de Las Margaritas, tras salir de su casa en motocicleta. El vehículo y el casco fueron encontrados en el sector de La Galería, lo que encendió las alertas de las autoridades. El cuerpo presentaba múltiples hematomas y signos de tortura, lo que reforzó la hipótesis de un ataque violento con arma contundente.

Detalles de las capturas

Gracias a las operaciones conjuntas entre la Alcaldía de Rionegro y la Fuerza Pública se logró ubicar y capturar a siete presuntos implicados. Entre ellos se encuentra alias Ronal, señalado como jefe de sicarios de la organización, y otros reconocidos integrantes como alias Gringo, Búcaro, Nelson y Gafas, quienes serían sicarios activos. Asimismo, fue detenida alias Angy, encargada de reportar los movimientos de la Fuerza Pública y coordinar la distribución de estupefacientes en la zona.

“Gracias a este resultado operacional se logra la afectación del componente sicarial de esta estructura criminal, así como el debilitamiento de los homicidios selectivos que se generan en nuestro municipio y la afectación a las rentas criminales producto del microtráfico”, señaló Carolina Tejada, secretaria de Gobierno de Rionegro.

Con estas detenciones se busca desarticular la capacidad criminal de El Mesa en Rionegro, debilitando su estructura de sicariato y reduciendo su poder de intimidación, control territorial y generación de rentas ilegales.

La Administración Municipal celebró el resultado de la operación e hizo un llamado a la ciudadanía para continuar denunciando hechos delictivos que pongan en riesgo la seguridad y la convivencia.