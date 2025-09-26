Investigan un doble homicidio en Andes: ya son 48 muertes violentas en el año

Andes, Antioquia

Las autoridades investigan el asesinato de dos hombres en la vereda La Piedra, zona rural del municipio de Andes, Suroeste antioqueño.

El hecho ocurrió este jueves 25 de septiembre, hacia las 2:30 p.m. , cuando varios hombres armados llegaron a una mina del sector preguntando por los trabajadores y, al ubicarlos, les dispararon.

Las víctimas fueron identificados como Muriel Pérez y Michael Javier Montoya Osorno.

Por ahora se desconocen los móviles del ataque, aunque en la zona delinquen estructuras como el Clan del Golfo y el Grupo Delincuencial Organizado La Terraza.

Ola de violencia en el Suroeste antioqueño

Con este doble homicidio, el municipio de Andes registra un aumento a 48 muertes violentas en lo que va del 2025, un panorama que preocupa a organizaciones sociales como Corpades, que desde julio ha alertado sobre el aumento de la violencia y la expansión de grupos ilegales en el Suroeste. Según la ONG, la disputa por el control territorial se agudiza durante la cosecha cafetera por el incremento de población flotante y el consumo de drogas.

Frente a este contexto, las autoridades implementaron desde inicios de septiembre el Plan Cosecha 2025, que refuerza con más de 700 uniformados la seguridad en los municipios cafeteros para prevenir extorsiones, hurtos y homicidios durante la recolección de café, que se extenderá hasta diciembre.