Judicializados cinco presuntos integrantes de ‘Los Machacos’ en Medellín

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Los Machacos, con injerencia en la comuna 5 (Castilla) de Medellín, quienes serían responsables de múltiples acciones criminales en el noroccidente de la ciudad.

Los procesados fueron identificados: el ciudadano venezolano Steven Díaz Mazo, alias Pipe, y los colombianos Miguel Ángel Ochoa Valencia, alias Chivas; Joseph Hamilton Loaiza Restrepo, alias Joseph; Jesús Daniel Acosta Flórez, alias Piola; y Jonathan David Henao Durango, alias Mono.

De acuerdo con la investigación, estas personas se habrían concertado para ejecutar actividades ilícitas como homicidios selectivos, extorsiones y tráfico de estupefacientes. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Además, alias Chivas, Joseph y Piola fueron procesados por el delito de homicidio agravado, ya que estarían implicados en el asesinato de un hombre de 28 años ocurrido el 31 de agosto de 2024 en una vivienda del barrio Castilla. Según el material probatorio, varios hombres encapuchados ingresaron al lugar y atacaron a la víctima con un arma cortopunzante, causándole 22 heridas que le provocaron la muerte.

Las capturas se realizaron durante diligencias de allanamiento y registro efectuadas por la Policía Nacional, en las que también se logró la incautación de 148 gramos de marihuana.

Los cinco señalados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez con funciones de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.