“Ningún estado ha llevado el tema de los buques de Estados Unidos ante la OEA”: Laura Gil

Barranquilla fue el escenario del Foro Internacional de Parlamentarios donde Laura Gil, secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos, abordó diversos temas de relevancia para el continente.

Uno de los puntos más llamativos fue su pronunciamiento sobre la reciente presencia de buques militares de Estados Unidos en el sur del mar Caribe. Gil aclaró que, hasta el momento, esta situación no ha sido abordada formalmente por los órganos políticos de la organización.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Ningún Estado todavía ha llevado esto a los órganos políticos de la organización. Cuando eso sea y recibamos un mandato de los Estados miembros, actuaremos tal como nos lo pidan”, señaló Gil, subrayando el carácter multilateral de la OEA y su compromiso de actuar conforme a las solicitudes oficiales de sus Estados miembros.

Descertificación de Estados Unidos a Colombia

Respecto a la reciente descertificación de Colombia por parte del gobierno de Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas, Gil fue enfática en señalar que se trata de un tema de carácter bilateral.

LEA TAMBIÉN: Avanza plan para recuperar el tajamar occidental en Barranquilla: alcalde Char inspeccionó el sitio

“Es un tema bilateral, entonces como conversación bilateral desde Washington la observamos con interés, pero no nos pronunciamos. El día que algún Estado miembro quiera convertir una conversación bilateral en un tema multilateral, por supuesto estaremos ahí para cooperar”, afirmó.

Discriminación a mujerea afros

La funcionaria también aprovechó el espacio para referirse a la discriminación que aún enfrentan las mujeres afrodescendientes en el continente americano. Con un discurso cargado de convicción y experiencia personal, destacó: “Las mujeres somos mayorías y seguimos siendo minorías en materia de derechos. Se lo digo como primera mujer. Y como primera mujer, yo, incluso una mujer que ha tenido acceso a puestos y a privilegios, siento la discriminación”.

Gil concluyó con un compromiso claro hacia la igualdad de género en las Américas: “Entonces, mi labor incansable va a ser para que todas las mujeres de todos los estratos, de todo el continente, no tengan que estar abriendo camino como lo hacemos las primeras mujeres”.

El foro, que reúne a legisladores de toda la región, ha servido como un espacio clave para abordar no solo la coyuntura política y diplomática, sino también los retos sociales que siguen marcando a las democracias del hemisferio.