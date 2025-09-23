El presidente Petro le pide a la Fiscalía ser reconocido como víctima en proceso contra Mario Burgo

En una solicitud enviada a la fiscal Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la defensa del presidente Gustavo Petro le solicitó que sea “reconocido como víctima especial con enfoque diferencial”, en el proceso contra el fiscal Mario Burgos por prevaricato.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con la defensa del mandatario nacional el proceso “no obedeció a un desarrollo autónomo y técnico de la función investigativa de la Fiscalía, sino que constituyó un fraude procesal estructural, diseñado y ejecutado con la finalidad desviada de afectar la investidura presidencial y presionar indebidamente al Jefe de Estado”.

Alejandro Carranza, apoderado del presidente Petro, dijo que la solicitud obedece a que, en el proceso contra Nicolás Petro, el mandatario nacional se “habría usado de forma irregular como un mecanismo de presión política (lawfare) que afectó la dignidad, honra, intimidad y estabilidad institucional de la Presidencia”.

“Cuando el fiscal Burgos se atreve a exceder sus funciones, está prevaricando. Y como todo lo que hizo fue filtrar a la prensa para humillar a Nicolás mostrándolo desnudo, mostrar a Laura Ojeda desnuda, embarazada, utilizando una fuente que jamás pudo haber estado en el apartamento de Nicolás, que nunca le manejó porque no hacía parte del esquema presidencial, al ser filtrada toda esta información de toda esa manera, lo único que ha hecho es atacar la unidad nacional”, dijo Carranza en los micrófonos de Caracol Radio.

Puntos de la comunicación hacia la Fiscalía

En la comunicación de la defensa a la Fiscalía también se leen unos puntos que, de acuerdo con la defensa, reconstruye un “patrón” que daría indicio a la solicitud de reconocer al presidente como víctima:

Publicación anticipada de material reservado en Revista Semana (2 y 3 de marzo de 2023), recibido directamente de Dayssuris Vásquez y difundido bajo la dirección editorial de Vicky Dávila. Diligencia irregular del fiscal Álvaro Betancur Barahona en Barranquilla (3 de marzo de 2023), materialmente imposible como reacción espontánea a la nota periodística, lo que revela coordinación previa y artificio procesal. Creación del grupo de tareas especiales mediante Resolución 00118, sin motivación técnica y con irregularidades en el registro del Código Único de Investigación, reflejo de un afán persecutorio más que investigativo. Asignación y conducción del caso bajo la supervisión de la Vicefiscal Martha Mancera, pese a señalamientos de vínculos con redes de narcotráfico y a denuncias de presión política para mantenerla en el cargo a cambio de modular la investigación contra Nicolás Petro. Intervención del fiscal Mario Andrés Burgos, quien consolidó pruebas ilícitas y, en interrogatorios en el Búnker de la Fiscalía, indagó a Nicolás Petro por el Presidente, careciendo de competencia constitucional para ello. Uso político y electoral del material reservado en 2025, cuando Vicky Dávila, ya en calidad de precandidata presidencial, reactivó las filtraciones y manipulaciones probatorias junto con Dayssuris Vásquez, incumpliendo esta última el principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía.

La defensa del presidente Gustavo Petro también realizó unas solicitudes al despacho de la Fiscalía como adoptar medidas de protección y compulsar copias a autoridades competentes para investigar a funcionarios y particulares involucrados.