Avanza plan para recuperar el tajamar occidental en Barranquilla: alcalde Char inspeccionó el sitio

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, realizó una inspección en la zona del tajamar occidental, ubicado entre Puerto Mocho y Bocas de Ceniza, y reiteró la disposición del Distrito para trabajar junto a Cormagdalena en la recuperación de esta infraestructura clave para la ciudad.

Durante el recorrido, el mandatario estuvo acompañado por directivos de la corporación, ingenieros del Distrito y miembros de la comunidad del sector. Char explicó que el deterioro del tajamar, producto de la erosión y el paso del tiempo, no compromete su estructura, pero sí exige acciones inmediatas.

“Vinimos a revisar la estructura que socavó en el Tajamar Occidental. Afortunadamente, la afectación es superficial y no estructural. Cormagdalena se comprometió a repararla de inmediato, mientras avanzan los estudios para un gran proyecto de recuperación”, expresó el alcalde en su cuenta de X.

Distrito aportaría recursos para la recuperación del tajamar occidental

Desde junio de este año, el Distrito formalizó su intención de colaborar con Cormagdalena, a través de una carta enviada por el alcalde al director de la entidad, Álvaro Rendón. La propuesta incluye aportar recursos y coordinar esfuerzos técnicos para adelantar estudios, diseños y obras definitivas que garanticen la estabilidad del tajamar y el desarrollo de la zona.

Char destacó que la Universidad de Cartagena lidera actualmente un estudio clave para la recuperación integral del tajamar, una obra que considera esencial para la protección costera, el impulso a la economía local y la preservación ambiental. “Barranquilla está lista para aportar, pero para hacerlo de manera definitiva. No más soluciones temporales”, enfatizó.

Además, el alcalde subrayó que esta iniciativa se alinea con otros proyectos ambientales de gran envergadura, como la recuperación de la ciénaga de Mallorquín, que busca restaurar ecosistemas estratégicos y promover el turismo sostenible.

El tajamar occidental es parte de los tajamares de Bocas de Ceniza, considerados una de las obras de ingeniería más importantes del Caribe colombiano por su rol en la protección del litoral y el fortalecimiento de la vocación portuaria de Barranquilla.