“Ya deja beneficios en las estadísticas”: Benedetti sobre diálogos con ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’

En el marco del Foro Internacional de Parlamentarios que se celebra en Barranquilla, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que las conversaciones con las estructuras criminales conocidas como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ han empezado a dar frutos, evidenciándose en una disminución de varios indicadores delictivos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Hay un pacto y creo que eso ha generado hasta ahora los primeros beneficios en las estadísticas que por ahí vi que las estaban cobrando a nivel local y no a nivel nacional”, afirmó Benedetti durante su intervención.

El ministro ofreció un diagnóstico sobre la transformación del narcotráfico en el país, señalando que si bien antes había grandes capos y mafias exportadoras, hoy el panorama es más fragmentado.

“Antes aquí había unos capos de capos y había unas mafias que exportaban la coca. Ahora lo que sucede es que hay un cultivo de coca, una producción de coca y vienen a recogerla. Parece que Colombia tuviera muchas franquicias y por eso se ha atomizado“, expresó.

Según Benedetti, esta atomización ha generado graves disputas territoriales, especialmente por el control de los puertos, lo que estaría detrás de fenómenos como el sicariato y la extorsión.

Conexión entre el narcotráfico y el sicariato en Barranquilla

El jefe de la cartera del Interior también advirtió sobre el impacto directo que tiene la cocaína proveniente del Catatumbo en la violencia urbana de ciudades como Barranquilla.

“Por eso lo grave que pasa en Tibú, que buena parte de esa cocaína es la que está llegando aquí a Barranquilla y eso es lo que hace la pelea y la disputa por los puertos, y eso tiene que ver con el sicariato. Dado el hecho de que está el sicariato, también viene con estas bandas criminales, estas estructuras criminales, lo que es la extorsión“, señaló.

Finalmente, Benedetti insistió en que el proceso de diálogo con estas estructuras ha permitido una reducción, al menos parcial, de estos delitos: “Tengo entendido que ha venido bajando y con el proceso que se viene llevando de diálogo con las estructuras criminales”.