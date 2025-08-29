Secretario Rubio se reúne con el Comando Sur en Florida en medio de movilización de buques de guerra

Secretario Marco Rubio se reúne con el Comando Sur en Florida en medio de movilización de buques de guerra. El senador republicano Ted Cruz viajó a Panamá y visitó el Canal.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se encuentra en Florida para sostener una reunión de alto nivel con el Comando Sur de Estados Unidos, con sede en Doral, a las 12:30 p.m. hora local.

El encuentro ocurre mientras la administración Trump ha desplegado en el sur del Caribe tres destructores, dos buques de desembarco, un buque de asalto anfibio, un crucero y un submarino de combate litoral. Según la Casa Blanca, la operación busca enfrentar al crimen organizado, a organizaciones terroristas y a otras amenazas transnacionales.

El aumento de la presencia militar ha despertado sospechas sobre una posible acción directa contra Venezuela, país considerado adversario de Washington y cuyo presidente, Nicolás Maduro, ha sido acusado por Rubio de dirigir un cártel de la droga.

El viaje a Florida se da poco antes de que Rubio inicie su cuarta gira internacional, que lo llevará a México y Ecuador entre el 2 y 4 de septiembre. Allí discutirá con altos funcionarios locales estrategias para combatir los cárteles de la droga, frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, atender la migración irregular y reducir el déficit comercial.

Por ahora, no hay confirmación de una visita a Colombia, considerado un socio clave para Washington en la lucha antidrogas, la gestión migratoria y la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro.

En paralelo al despliegue militar, se conoció que el senador republicano Ted Cruz viajó a Panamá, donde visitó el Canal en momentos en que el crucero lanzamisiles USS Lake Erie cruza el océano Pacífico rumbo al Caribe. El legislador también sostuvo reuniones para discutir la creciente influencia de China en ese país.

“Estados Unidos nunca debería permitir que el Partido Comunista Chino utilice el Canal de Panamá ni sus puertos cercanos como arma”, declaró Cruz durante su visita.