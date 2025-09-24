Fenalco Antioquia eligió nueva mesa directiva para el periodo 2025-2026

La Junta Directiva de Fenalco Antioquia definió, en sesión ordinaria, la nueva mesa directiva que liderará el gremio durante el periodo 2025-2026.

El empresario Juan Carlos Vélez, representante de la compañía 4PL Services S.A.S, del sector de operadores logísticos de comercio exterior, fue elegido como presidente, en reemplazo de Carlos Emilio Barrera León, de la Fundación Educativa Cencala, quien ocupó el cargo durante el último año.

“Mi pasión por lo gremial será la guía para defender las libertades económicas, la libre empresa, la generación de riqueza y la construcción de un Estado más austero, con menos burocracia, menos impuestos y trámites más simples”, afirmó Vélez tras su nombramiento.

La mesa directiva también quedó conformada por Alejandro Tobón, de la empresa Fenixpuntonet S.A.S (sector de informática y telecomunicaciones), como primer vicepresidente, y Hernán López, de Logística de Transportes López Molina S.A.S (transporte especial), como segundo vicepresidente.

El equipo tendrá la tarea de trabajar de manera articulada con empresarios afiliados y aliados estratégicos para impulsar la competitividad del comercio en Antioquia y consolidar a Fenalco como un actor decisivo en la representación del sector.