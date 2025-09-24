Dejado en libertad el exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel, tras audiencias

Apartadó, Antioquia

El exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel Palacios, fue capturado en la mañana del viernes 20 de septiembre de 2025 por la Fiscalía General de la Nación, en el marco del proceso penal que se sigue por la apropiación de más de 3.500 millones de pesos durante su administración. Sin embargo, pese a la solicitud del ente acusador de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, la jueza de control de garantías dejó en libertad al exmandatario, quien continuará vinculado al proceso en calidad de imputado.

La decisión se tomó luego de que la defensa de Rangel Palacios solicitara su libertad, alegando que no existían motivos suficientes para considerar que su permanencia en libertad obstruiría la justicia o pondría en riesgo el proceso. En audiencia, el exalcalde se declaró inocente de los cargos que se le imputan, relacionados con la presunta apropiación ilícita de recursos del municipio.

Antecedentes del caso

El caso que hoy tiene al exalcalde enfrentando la justicia se remonta a abril de 2024, cuando el actual alcalde de Apartadó, denunció públicamente que durante la administración de Rangel se habían hecho consignaciones irregulares por más de $3.500 millones a cuentas que no correspondían a los fines presupuestales del municipio. El escándalo generó alertas en los entes de control y derivó en una investigación penal que fue priorizada por la Fiscalía.

El dinero, según los hallazgos preliminares, habría sido transferido en un esquema que involucraría la firma de documentos falsos y presuntas irregularidades en la ejecución de contratos de prestación de servicios. Como parte del mismo caso, el extesorero Cristian Mena ya aceptó cargos y anunció en audiencia que devolverá el dinero antes del juicio condenatorio, además de pedir perdón público a su familia y a la ciudadanía de Apartadó.

Lo que sigue en el proceso

Con la legalización de la captura y la imputación de cargos formalizada, el proceso avanza ahora hacia la fase preparatoria del juicio oral. La Fiscalía continúa recaudando pruebas documentales y testimoniales, mientras el exalcalde queda en libertad, pero vinculado judicialmente.

Se espera que en las próximas semanas se defina la fecha para la audiencia de formulación de acusación, en la que la Fiscalía expondrá formalmente el caso ante un juez de conocimiento. Mientras tanto, el ente acusador ha advertido que no se descartan nuevas capturas o imputaciones en contra de otros posibles implicados en el esquema de apropiación de recursos públicos.