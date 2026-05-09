Asamblea de Antioquia rechazó los hechos violentos en el departamento
De igual forma, los diputados exigen esclarecimiento del asesinato del periodista Mateo Pérez.
La Asamblea Departamental de Antioquia recientemente manifestó su rechazo a los recientes actos de violencia registrados en el departamento, entre ellos hacen mención del atentado con explosivos contra un local comercial en Carolina del Príncipe, norte antioqueño y el asesinato del periodista Mateo Pérez en el municipio de Briceño.
Los diputados expresaron su “más profundo rechazo” frente a estos hechos que, según indicaron, ponen en riesgo la vida, la tranquilidad y la convivencia de las comunidades antioqueñas. Particularmente condenaron el homicidio del comunicador, ocurrido en Briceño, al considerarlo un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información.
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La corporación exigió a las autoridades competentes “resultados inmediatos” en las investigaciones para esclarecer ambos casos y dar con los responsables. Asimismo, hizo un llamado urgente para que se garanticen la protección de la vida, la libertad de prensa y el libre ejercicio político en todo el territorio.
“Antioquia no puede acostumbrarse al miedo ni a la violencia”, señalaron los diputados, quienes reiteraron su compromiso con la defensa de la institucionalidad, la convivencia pacífica y la construcción de un departamento donde prevalezcan el respeto y las garantías para todos sus habitantes.
Finalmente, la Asamblea expresó su solidaridad con las víctimas de estos hechos, sus familias y las comunidades afectadas.