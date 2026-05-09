Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 may 2026 Actualizado 14:03

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Asamblea de Antioquia rechazó los hechos violentos en el departamento

De igual forma, los diputados exigen esclarecimiento del asesinato del periodista Mateo Pérez.

Resinto de la Asambela de Antioquia 18 de noviembre 2025: foto Asamblea

Resinto de la Asambela de Antioquia 18 de noviembre 2025: foto Asamblea

Resinto de la Asambela de Antioquia 18 de noviembre 2025: foto Asamblea
Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

La Asamblea Departamental de Antioquia recientemente manifestó su rechazo a los recientes actos de violencia registrados en el departamento, entre ellos hacen mención del atentado con explosivos contra un local comercial en Carolina del Príncipe, norte antioqueño y el asesinato del periodista Mateo Pérez en el municipio de Briceño.

Los diputados expresaron su “más profundo rechazo” frente a estos hechos que, según indicaron, ponen en riesgo la vida, la tranquilidad y la convivencia de las comunidades antioqueñas. Particularmente condenaron el homicidio del comunicador, ocurrido en Briceño, al considerarlo un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información.

Más información

La corporación exigió a las autoridades competentes “resultados inmediatos” en las investigaciones para esclarecer ambos casos y dar con los responsables. Asimismo, hizo un llamado urgente para que se garanticen la protección de la vida, la libertad de prensa y el libre ejercicio político en todo el territorio.

“Antioquia no puede acostumbrarse al miedo ni a la violencia”, señalaron los diputados, quienes reiteraron su compromiso con la defensa de la institucionalidad, la convivencia pacífica y la construcción de un departamento donde prevalezcan el respeto y las garantías para todos sus habitantes.

Finalmente, la Asamblea expresó su solidaridad con las víctimas de estos hechos, sus familias y las comunidades afectadas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir