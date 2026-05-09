Asamblea de Antioquia rechazó los hechos violentos en el departamento

La Asamblea Departamental de Antioquia recientemente manifestó su rechazo a los recientes actos de violencia registrados en el departamento, entre ellos hacen mención del atentado con explosivos contra un local comercial en Carolina del Príncipe, norte antioqueño y el asesinato del periodista Mateo Pérez en el municipio de Briceño.

Los diputados expresaron su “más profundo rechazo” frente a estos hechos que, según indicaron, ponen en riesgo la vida, la tranquilidad y la convivencia de las comunidades antioqueñas. Particularmente condenaron el homicidio del comunicador, ocurrido en Briceño, al considerarlo un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información.

La corporación exigió a las autoridades competentes “resultados inmediatos” en las investigaciones para esclarecer ambos casos y dar con los responsables. Asimismo, hizo un llamado urgente para que se garanticen la protección de la vida, la libertad de prensa y el libre ejercicio político en todo el territorio.

“Antioquia no puede acostumbrarse al miedo ni a la violencia”, señalaron los diputados, quienes reiteraron su compromiso con la defensa de la institucionalidad, la convivencia pacífica y la construcción de un departamento donde prevalezcan el respeto y las garantías para todos sus habitantes.

Finalmente, la Asamblea expresó su solidaridad con las víctimas de estos hechos, sus familias y las comunidades afectadas.