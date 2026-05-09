Resultados Lotería de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto 8 de mayo de 2026: último sorteo
Estos son los resultados de las loterías y el MiLoto de este viernes 8 de mayo de 2026. Conozca los números de la suerte.
La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional TeleAntioquia o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Santander y Risaralda.
Resultados Lotería de Medellín HOY viernes 8 de mayo de 2026
Este viernes 24 de abril de 2026 se jugó el sorteo 4834 de la Lotería de Medellín por un premio mayor de 16.000 millones de pesos.
- El ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín es:
Resultados de la Lotería de Santander hoy viernes 8 de mayo de 2026
Este viernes 8 de mayo de 2026, se jugó el sorteo 5058 de la Lotería de Santander por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.
- El ganador del premio mayor de la Lotería de Santander es:
La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del canal regional TRO o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Risaralda. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.
Resultados Lotería de Risaralda HOY viernes 8 de mayo de 2026
Este viernes 24 de abril de 2026 se jugó la Lotería de Risaralda por un premio mayor de 2.333 millones de pesos.
- El resultado del premio mayor del sorteo es:
La Lotería de Risaralda se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional Telecafé o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Santander. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.
Resultados de MiLoto hoy viernes 8 de mayo de 2026
Este 8 de mayo de 2026 se jugó el acumulado de Miloto. Conozca a continuación los resultados del sorteo:
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...