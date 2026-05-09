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09 may 2026 Actualizado 00:47

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Resultados Lotería de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto 8 de mayo de 2026: último sorteo

Estos son los resultados de las loterías y el MiLoto de este viernes 8 de mayo de 2026. Conozca los números de la suerte.

Logos de las loterías de Medellín, Risaralda y Santander. Fotos: redes sociales loterías de Medellín, Risaralda y Santander

Logos de las loterías de Medellín, Risaralda y Santander. Fotos: redes sociales loterías de Medellín, Risaralda y Santander

Logos de las loterías de Medellín, Risaralda y Santander. Fotos: redes sociales loterías de Medellín, Risaralda y Santander
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La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional TeleAntioquia o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Santander y Risaralda.

Resultados Lotería de Medellín HOY viernes 8 de mayo de 2026

Este viernes 24 de abril de 2026 se jugó el sorteo 4834 de la Lotería de Medellín por un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

  • El ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín es:

Resultados de la Lotería de Santander hoy viernes 8 de mayo de 2026

Este viernes 8 de mayo de 2026, se jugó el sorteo 5058 de la Lotería de Santander por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

  • El ganador del premio mayor de la Lotería de Santander es:

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del canal regional TRO o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Risaralda. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Resultados Lotería de Risaralda HOY viernes 8 de mayo de 2026

Este viernes 24 de abril de 2026 se jugó la Lotería de Risaralda por un premio mayor de 2.333 millones de pesos.

  • El resultado del premio mayor del sorteo es:

La Lotería de Risaralda se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional Telecafé o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Santander. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Resultados de MiLoto hoy viernes 8 de mayo de 2026

Este 8 de mayo de 2026 se jugó el acumulado de Miloto. Conozca a continuación los resultados del sorteo:

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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