Fiscalía abrió nuevo centro de atención en Jardín, Antioquia tras 15 años sin presencia directa

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación puso en funcionamiento un nuevo Centro de Atención de Fiscalía (CAF) en el municipio de Jardín, en el suroeste de Antioquia, con el que la entidad retoma presencia directa en esta zona del departamento después de 15 años.

La nueva sede permitirá que habitantes de Jardín y municipios cercanos accedan a servicios judiciales sin tener que desplazarse hasta Andes, como ocurría hasta ahora, situación que implicaba costos y dificultades para la presentación de denuncias y trámites relacionados con la justicia.

Durante la apertura, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que el objetivo es acercar la institucionalidad a las regiones y facilitar el acceso a la justicia en territorios apartados.

Atención a mujeres, menores y comunidad LGBTIQ+

El nuevo CAF prestará servicios de recepción de denuncias y orientación jurídica, además de activar rutas de atención diferencial para mujeres, niños, niñas, adolescentes e integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

La sede también tendrá articulación con el resguardo indígena Karmata Rúa, ubicado en el municipio y conformado por cerca de 2.000 habitantes.

Según la Fiscalía, se alcanzaron acuerdos con las autoridades indígenas para facilitar el ingreso institucional en casos relacionados con violencia intrafamiliar y delitos sexuales contra menores de edad.

Contará con fiscales, CTI y apoyo institucional

El centro funcionará con dos fiscales locales, asistentes judiciales, personal de Policía Judicial del CTI y de la Sijín, además de articulación con la Personería, inspecciones de Policía, comisarías de familia y la Defensoría Pública.

La Fiscalía indicó que la apertura hace parte de la estrategia de fortalecimiento territorial de la entidad y de ampliación de cobertura institucional en municipios apartados del país.