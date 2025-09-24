500 taxistas serán anfitriones estratégicos en Medellín, para promocionar la imagen de la ciudad

Medellín

Un grupo de 500 conductores de taxis en Medellín, está fortaleciendo sus competencias para mejorar las experiencias de las personas que utilizan sus servicios y los turistas que están llegando a la ciudad.

El trabajo se adelanta desde el Clúster de Turismo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en alianza con las empresas Tax Individual y Coopebombas.

El objetivo de esta estrategia es generar una cultura turística dentro de este sector del transporte, posicionando a los conductores en anfitriones que contribuyen a la promoción y a la imagen de esta ciudad.

¿Cómo se adelanta la capacitación?

Con sesiones teóricas y prácticas, además de recorridos por la ciudad y experiencias inmersivas de turista por un día, los taxistas reciben los contenidos y conocimientos para mejorar la prestación de su servicio y la atención de los usuarios.

En total son 7 horas y media de capacitación, distribuidas en cinco sesiones.

Los contenidos están orientados al desarrollo de competencias clave como el uso de herramientas tecnológicas, la lectura del territorio y mapa turístico, la cultura de servicio y atención al cliente, la comunicación intercultural y el desarrollo humano.

Desde esta estrategia indicaron que hay una novedad para este año y es la formación en espacios significativos de Medellín, donde los conductores podrán reconocer en la práctica los atractivos turísticos y su valor cultural.

¿Qué dicen las cifras sobre el turismo en la región?

En el informe de Desempeño reciente de la economía de Antioquia de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el turismo es el motor de la reactivación económica.

Esta parte del país recibe más de un cuarto de los turistas extranjeros no residentes que llegan a Colombia y, en los últimos 10 años, la llegada de turistas muestra un crecimiento anual compuesto de 32,7 por ciento, casi ocho puntos por encima del promedio nacional.

Es la segunda versión de esta capacitación

El programa de Cultura Turística para Conductores de Taxis avanza en su segunda versión, luego de que en el año 2024 capacitó a 396 taxistas.

Indicó Ana María Palacio Lopera, gerente del Clúster Turismo, que “lo que buscamos es que los conductores sean nuestros embajadores frente a los turistas, que puedan aprender sobre marketing digital y servicio al cliente, conocer su ciudad e incluso tener una experiencia de ser turistas por un día. La inversión de la Cámara es de más de 300 millones de pesos”.

Por su parte, Fabián Quintero Valencia, presidente de Tax Individual, celebró la llegada de este nuevo proceso de capacitación, “recibimos con alegría nuevamente este programa, para que se sigan formando los conductores y se mejore el servicio que prestamos, porque la formalidad y la legalidad dan seguridad”

El empresario destacó que esta formación, en alianza con el Clúster, es clave para fortalecer la vocación turística de la región.

El gerente de Coopebombas, Diego Montoya, agregó que “nos sentimos muy orgullosos de iniciar nuevamente la capacitación en cultura turística de la mano de la Cámara. Estamos comprometidos con los más de 14.000 conductores en formaciones permanentes para mostrar una cara amable de la ciudad y prestar un excelente servicio”.