“Informar no puede costar la vida”: Forjando Futuros rechaza asesinato de periodista en Antioquia

La Fundación Forjando Futuros a través de un comunicado lamentó el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en el norte de Antioquia mientras cumplía su labor informativa. La organización rechazó este crimen, que considera un grave atentado contra la libertad de prensa y un intento de silenciar el periodismo en una región afectada por el conflicto armado.

Ante esta situación la entidad expresó su solidaridad con la familia del comunicador, sus seres queridos y sus colegas, al tiempo que extendió el respaldo a todos llos periodistas que continúan ejerciendo su oficio en medio de amenazas y riesgos permanentes en diferentes zonas del país.

“Rechazamos el asesinato de Mateo Pérez Rueda y exigimos garantías de seguridad para quienes defienden a las comunidades”. La directora de la Fundación Forjando Futuros, Nora Saldarriaga, expresó que el periodista Mateo Pérez: “representaba a la comunidad a través de los medios de comunicación, era un hombre cercano a las comunidades, y hoy ha sido asesinado por grupos armados ilegales".

Por otra parte, la fundación hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General y a las autoridades competentes para que el caso sea esclarecido con la mayor celeridad, se identifiquen y judicialicen a los responsables, y se implementen medidas concretas que garanticen condiciones reales de seguridad para el ejercicio periodístico en Colombia.

"El país no puede normalizar que informar cueste la vida. Un país sin periodismo libre es un país sin democracia", afirmó la organización.

Por último, Forjando Futuros reiteró la necesidad de avanzar en la construcción de una paz real, con garantías efectivas para la vida, la libertad de expresión y la permanencia digna de las comunidades en sus territorios.