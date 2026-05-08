Autoridad sanitaria de Estados Unidos detecta brote de norovirus en crucero Caribbean Princess

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que 115 pasajeros del buque contrajeron el virus. (Foto: Cortesía)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) confirmó la detección de un brote de norovirus en un crucero de Caribbean Princess.

Según la agencia sanitaria, de momento se han reportado 115 personas con norovirus: 102 pasajeros y 13 miembros de la tribulación.

Este brote fue notificado al CDC el 7 de mayo. El crucero inició ruta el 28 de abril y concluye el 11 de mayo en Puerto Cañaveral (Florida).

Actualmente el crucero está cruzando la región noroeste del océano Atlántico en camino a Puerto Plata, en la República Dominicana.

Respuesta al brote

Para atender el brote de norovirus, la tripulación del barco intensificó los procedimientos de limpieza y desinfección, aislaron a las personas que se enfermaron y recogieron muestras de los contagiados para realizar un análisis.

Este crucero tiene 3.116 pasajeros y 1.131 miembros de la tripulación.

Princess Cruises publicó un comunicado en el que confirma que “un número limitado de personas reportaron síntomas gastrointestinales leves durante el viaje del Caribbean Princess del 28 de abril desde Port Everglades”.

Le interesa: ¿Cómo se contagia el hantavirus; hay riesgo en Colombia? Estos son los síntomas de alerta

“Desinfectamos rápidamente todas las áreas del barco y aplicamos medidas de desinfección adicionales durante todo el viaje. A su llegada a Port Canaveral el 11 de mayo, el Caribbean Princess se someterá a una limpieza y desinfección exhaustivas antes de partir para su próximo viaje”, indica el comunicado.

¿Qué es el norovirus?

El norovirus es un virus bastante común, particularmente en los barcos y no tiene ningún tipo de relación con el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius.

Coloquialmente es conocido como “gripe estomaca” aunque no está relacionado con la influenza. El norovirus causa una gastroenteritis aguda, inflamación estomacal o de los intestinos.

Algunos de los síntomas son:

Diarrea.

Vómitos.

Náuseas.

Dolor de estómago.

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolor del cuerpo.

La mayoría de las personas con la enfermedad por norovirus se recuperan en 1 a 3 días, pero aún pueden propagar el virus durante algunos días después.

Este es el cuarto brote de norovirus registrado en cruceros en lo que va del año.

¿Quienes pueden contraer norovirus?

Según los CDC, “cualquier persona puede infectarse con norovirus y enfermarse, y las personas de todas las edades se infectan durante brotes de norovirus. Su probabilidad de contraer una infección por norovirus también se determina, en parte, por sus genes”.

Se advierte que si se consumen ostras u otros mariscos crudos, estos pueden contener virus y bacterias “que pueden causar enfermedad o la muerte” por lo que se advierte que “todas las personas que consuman mariscos crudos están en riesgo de contraer norovirus”.

Aunque todo el mundo se puede contagiar, “los niños menores de 5 años, las personas mayores y las personas con el sistema inmunitario debilitado tienen una probabilidad mayor de presentar infecciones graves” por norovirus.

Lea también: Experto en hantavirus aclara si es igual de contagioso y letal que el COVID y la influenza

¿Cómo se propaga?

El norovirus tiene una propagación de mucha facilidad y velocidad como:

Contacto directo con alguien contagiado ya sea cuidandolo, compartiendo alimentos o distintos utencilios de la vida diaria.

ya sea cuidandolo, compartiendo alimentos o distintos utencilios de la vida diaria. Consumir alimentos o beber líquidos que estén contaminados con norovirus.

con norovirus. Tocar objetos o superficies contaminados y luego llevarse los dedos sin lavar a la boca.

Dado que el norovirus es muy contagioso, se sugieren una serie de medidas para protegerse y proteger a los demás como:

Lavarse las manos bien y con frecuencia.

Cocinar bien los mariscos y lavar las frutas y verduras.

Limpiar y desinfectar las superficies contaminadas.

Lavar la ropa en agua caliente.

Quedarse en casa tras estar enfermo por dos días, incluso después de que los síntomas hayan desaparecido.

No existen medicamentos específicos para tratar a las personas enfermas por norovirus.