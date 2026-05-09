Ejército desmantela 12 minas ilegales del Clan del Golfo en Puerto Triunfo, Antioquia

En una nueva operación contra la minería ilegal en Puerto Triunfo, Magdalena Medio antioqueño, el Ejército Nacional intervino 12 unidades de producción minera que operaban, según las autoridades, sin permisos ambientales ni título minero.

Esta acción, adelantada por el Batallón de Infantería Liviana N.° 3 Batalla de Bárbula con apoyo de la Brigada contra la Minería Ilegal y el CTI de la Fiscalía, se registró en el corregimiento de Puerto Perales. Como resultado de la misma, se inutilizó equipos y material por un valor aproximado de 450 millones de pesos. De igual forma, se logró la captura de una persona quien fue puesta a disposición de las autoridades judiciales para su proceso de judicialización.

Las autoridades señalan que el lugar intervenido presuntamente financiaba al grupo armado organizado Clan del Golfo. De acuerdo con las estimaciones, estas unidades producían alrededor de 5.500 gramos de oro al mes, equivalentes a más de 2.800 millones de pesos mensuales, recursos que serían utilizados para sostener las actividades delictivas de esa organización en la región.

El brigadier General Gabriel Andrés Majé Gómez, comandante Décima Cuarta Brigada, entregó detalles de la acción militar: “Durante la operación fueron intervenidas 12 unidades de producción minera. En el lugar, las tropas realizaron la inutilización de maquinaria, equipos y material empleado para esta actividad ilícita”.

Cabe señalar que esta es la tercera operación contra la extracción ilícita de yacimientos mineros en lo corrido del año en el Magdalena Medio antioqueño.

Estas acciones según el Ejército no solo buscan debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados, sino también contrarrestar el daño ambiental causado por la minería ilegal, como la deforestación y la contaminación de recursos hídricos en la subregión.

Por último, se conoció que estas operaciones se continuarán realizando enfocadas en desarticular las economías ilícitas y proteger el medio ambiente no solo en el departamento de Antioquia sino también en el país.