Gremio periodístico de Antioquia rinde homenaje al comunicador asesinado Mateo Pérez

Con el mensaje “En Antioquia no permitimos que el miedo silencie la verdad”, el gremio de periodistas se reunió en la Plaza de la Libertad, en el sector del Centro Administrativo La Alpujarra, para rendir un homenaje a Mateo Pérez, el comunicador que estuvo desaparecido desde el 5 de mayo en la vereda Palmichal, luego de ser retenido por un grupo del frente 36 de las disidencias liderado por alias ‘Chalá’, segundo al mando.

Periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación del departamento de Antioquia se dieron cita en un lugar lleno de simbolismo para quienes ejercen la labor de informar día a día: la “Llama Eterna”, donde están inscritos los nombres de los periodistas fallecidos.

Con micrófonos, grabadoras, agendas y demás elementos propios de la profesión, además de prendas de vestir blancas, inició este homenaje al director del medio digital El Confidente de Yarumal.

J. Jairo Hoyos, periodista hace 50 años, director del informativo radial Al DERECHO y Al REVÉS de la emisora Múnera Eastman Radio y miembro del club de la Prensa de Medellin, señaló: “Cuando los periodistas tocan fibras de diferentes estamentos de la sociedad, deben ser protegidos por el Gobierno cualquiera que sea, y, aun así, cuando dejen de amenazarlos, deben seguirlos protegiendo, porque los periodistas que hacen este oficio de riesgo, en el cual arriesgan su vida por estar defendiendo unos valores en nuestra sociedad, merecen seguir siendo protegidos”.

De igual forma, desde el Club de la Prensa de Medellín reiteraron “la importancia de garantizar la vida, el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a informar en todos los territorios, como pilar esencial de una sociedad democrática”.

Por último, desde el Círculo de Periodistas de Antioquia indicaron: “Rechazamos que grupos guerrilleros intenten silenciar la verdad con balas y hacemos un llamado a los actores del conflicto para que respeten el derecho a la información y a la libre expresión. Asimismo, exigimos a las autoridades brindar las garantías necesarias para proteger a los periodistas. La libertad de prensa es la libertad de todos. Silenciar a un periodista es dejar a Colombia ciega, sorda y sin memoria”.