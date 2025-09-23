La ESE BelloSalud anuncia la suspensión de servicios ambulatorios a afiliados de Nueva EPS

Bello- Antioquia

La ESE BelloSalud informó que, por una millonaria deuda que tiene actualmente la Nueva EPS con ellos, han tomado la decisión de suspender servicios a por lo menos 13 mil afiliados que atienden.

La ESE indica que ante el no pago de $1500 millones, pese a las reiteradas solicitudes de que se pongan al día para que BelloSalud pueda garantizar la calidad en el servicio. Ante esto, anunció que a partir del 1.º de octubre de 2025 suspenderá servicios ambulatorios a los usuarios de esa EPS. Pero recalca que mantiene únicamente el servicio de urgencias.

Y agregó en el comunicado oficial en el que hizo el anuncio: “Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta decisión pueda generar y reiteramos nuestro compromiso con la salud y el bienestar de los bellanitas. Invitamos a la entidad responsable a dar una pronta solución a esta situación que afecta directamente a la comunidad usuaria”.