Argos inicia un programa formador de liquidez para sus acciones ordinarias y preferenciales

Medellín

El Grupo Argos anunció el comienzo del programa de formador de liquidez para sus acciones ordinarias y preferenciales, lo cual hace parte de una estrategia integral de revelación de valor a los accionistas de Grupo Argos.

Este nuevo programa incluye más de 25 transacciones de simplificación y foco “por más USD 2.000 millones durante la última década, la disminución de la deuda neta consolidada a niveles cercanos a cero y la ejecución de los programas de recompra, así como de las iniciativas SPRINT para Cementos Argos y EnergizarC para Celsia” indicó en un comunicado este conglomerado.

Agregó que los programas de recompra de acciones, los cuales ya fueron aprobados por las asambleas de accionistas de la presente vigencia para el Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia, que ascienden a COP 1 billón, continuarán su ejecución.

¿Cómo van las estrategias del grupo empresarial?

Hasta el momento, se han destinado más de 768 mil millones de pesos de manera consolidada en esta iniciativa.

La autorización por parte de la Bolsa de Valores de Colombia le permite al Grupo Argos avanzar en este programa de formador de liquidez para sus acciones ordinarias y preferenciales.

¿Quién operará la nueva estrategia?

La estrategia será operada por Credicorp Capital y su objetivo es aumentar la la posibilidad de negocio de los títulos mediante la presencia constante de órdenes de compra y venta en firme por parte del formador.

Los beneficiarios serán los accionistas de este grupo empresarial, toda vez que este mecanismo favorece la formación de precio de las acciones ordinarias y preferenciales.

Cementos Argos ya tiene una experiencia

Cementos Argos, como empresa de materiales de construcción de este grupo, ya utiliza el programa formador de liquidez y con ello ha promovido la liquidez, ayudando a mitigar la volatilidad de la acción en el mercado de valores.

También, con este programa ha facilitado el flujo de inversionistas, algunos que han entrado y otros que han salido.