Daniel Quintero llevó a SuperSalud a exfuncionarios investigados de su alcaldía

Bogotá, Colombia

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, comenzó a conformar su equipo en la entidad con el nombramiento de varios de sus exfuncionarios más cercanos en la Alcaldía de Medellín, entre ellos personas que actualmente enfrentan investigaciones por presuntas irregularidades y casos de corrupción relacionados con la administración distrital entre 2020 y 2023.

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Uno de los nombramientos es el de Sergio Andrés López Muñoz, arquitecto y exdirector de Planeación de Medellín, quien también fue gerente del proyecto Metro de la 80 durante el gobierno Quintero.

López Muñoz fue designado en la Superintendencia pocos días después de la llegada del exalcalde a la entidad, él está imputado por la Fiscalía por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, dentro del proceso judicial por el caso Aguas Vivas, el mismo expediente en el que también está procesado Daniel Quintero.

Otro exfuncionario tiene pliego de cargos

A la Supersalud también llegó el abogado Juan David Duque García, quien ocupará el cargo de superintendente delegado para la Protección al Usuario.

Duque fue secretario privado de Quintero en Medellín y actualmente enfrenta un pliego de cargos de la Procuraduría por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo del Fondo Fijo del despacho del alcalde.

Según investigaciones de la Contraloría de Medellín, en ese caso existiría un presunto detrimento patrimonial superior a los 100 millones de pesos, relacionado con cobros que habrían sido injustificados.

Otro de los nombramientos es el de Esteban Restrepo Taborda, uno de los hombres más cercanos políticamente a Quintero y quien se desempeñó como secretario de Gobierno de Medellín durante dos periodos en esa administración. Ahora asumirá como secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud.

Más nombramientos cercanos a Quintero

La lista de funcionarios provenientes de la Alcaldía de Medellín también incluye a María Niny Echeverry Prada, designada como superintendente delegada de Tecnología en Salud y Gestores Farmacéuticos, y a Rainer Narval Naranjo Charrasquel, quien llega como asesor grado 15.

Además, Caracol Radio conoció que la Superintendencia adelanta verificaciones sobre la hoja de vida de Jhonatan Estiven Villada Palacios, otro exfuncionario cercano a Quintero que ocupó distintos cargos durante su administración en Medellín.

Villada recientemente salió de ISA luego de la nulidad de la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de la compañía. Carrillo había sido gerente de EPM durante la alcaldía de Daniel Quintero.