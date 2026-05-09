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09 may 2026 Actualizado 20:07

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Medellín

Controlado incendio que generó gran humareda en el centro de Medellín

Las causas del incendio no han sido determinadas.

Incendio en chatarrería en Medellín. Foto: Caracol Radio

Incendio en chatarrería en Medellín. Foto: Caracol Radio

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Un incendio estructural se registró este sábado en la tarde en un inmueble ubicado en la carrera 38 con calle 52, cerca del parque de Boston, en el barrio La Candelaria (comuna 10) de Medellín. El fuego, que, se originó en una chatarrería fue controlado por las unidades de Bomberos Medellín con apoyo de Bomberos de Itagüí. A la espera del reporte oficial, las autoridades no reportan personas lesionadas.

Es de señalar que esta conflagración generó daños materiales de consideración y se está haciendo la evaluación de viviendas afectadas por cuenta de la magnitud de las llamas y lo cerca que se encuentran ubicadas del sector del incendio.

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Según información preliminar del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), tres tripulaciones de Bomberos Medellín atendieron la emergencia desde aproximadamente la 1:05 p.m. Los uniformados desplegaron líneas de agua para contener las llamas.

La conflagración produjo una visible columna de humo negro que pudo ser observada desde diversos sectores de Medellín, tal como quedó retratado a través de videos compartidos por la ciudadanía a través de redes sociales. Cabe señalar que gracias al apoyo de los vecinos de la zona que colaboraron activamente con los bomberos ayudaron a controlar el siniestro.

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido determinadas y las autoridades continúan en el lugar realizando las respectivas acciones ya que aún hay algunos focos de fuego.

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