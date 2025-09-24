Gobernador de Antioquia arremete contra Gustavo Petro por minimizar amenaza del Tren de Aragua

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre el Tren de Aragua, luego de que el jefe de Estado asegurara que esta estructura criminal no es terrorista, sino una “banda de delincuentes comunes” cuyo alcance —según él— ha sido exagerado para justificar el bloqueo contra Venezuela.

A través de su cuenta de X, el gobernador Rendón escribió: “Usted actúa ante el mundo más como embajador y vocero de la narcodictadura de su aliado Maduro y sus estructuras criminales, que como el representante de millones de colombianos”.

El gobernador cuestionó además la política de “paz total” del actual gobierno, a la que calificó de “fallida y criminal”. “Su tiempo se acabó y solo dejó: más violencia, más narcotráfico y más inseguridad”, agregó.

Las declaraciones de Rendón se dan tras el discurso de Petro en el que, además de restar gravedad a la amenaza del Tren de Aragua, criticó la política antimigración de Estados Unidos y defendió que los migrantes venezolanos “no son delincuentes”. El presidente Petro pronunció estas palabras luciendo una bandera con la consigna “guerra o muerte”, lo que también generó polémica.

Sobre el Tren de Aragua

Aunque en varias ocasiones la hipótesis de la presencia del Tren de Aragua ha sido descartada por parte de las autoridades, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo en su momento que no puede descartar la presencia de un grupo de crimen trasnacional que ha cogido fuerza en distintas regiones del país.

El pasado mes de julio, luego del homicidio del ciudadano venezolano Deiby Antonio Herrera Mata, alias ‘El Cirujano’, cuando conducía un taxi en el barrio El Naranjal de Medellín, se generó una nueva alerta por la posible presencia en la ciudad de estos cabecillas, responsables de múltiples delitos en el país.