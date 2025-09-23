Palmira vivirá este domingo el ‘Día sin Carro y sin Moto’

Palmira se prepara para vivir una jornada diferente este domingo 28 de septiembre de 2025.

Palmira se prepara para vivir una jornada diferente este domingo 28 de septiembre. Entre las 6 de la mañana y la 1 de la tarde, los automóviles particulares, motocicletas, camiones, tractocamiones de servicio particular, así como vehículos híbridos y eléctricos no podrán circular en el área urbana del municipio.

Según explicó la Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira, esta medida se adopta en el marco del Decreto 335 del 19 de septiembre de 2025, que establece la celebración de la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible, del 21 al 29 de septiembre.

Con esta decisión, la Alcaldía de Palmira busca enviar un mensaje claro: promover una movilidad activa, segura y amigable con el medio ambiente.

Excepciones

Aunque la restricción será general, el Decreto contempla una serie de excepciones. De acuerdo con la Administración Municipal, podrán circular vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos y Policía, así como transporte público debidamente identificado, caravanas fúnebres y vehículos destinados al suministro de servicios básicos como energía, gas, acueducto, aseo, alimentos y medicinas.

De esta forma, se garantiza que la jornada no afecte la seguridad ciudadana ni la prestación de servicios indispensables, al tiempo que se avanza en la consolidación de una movilidad más limpia y ordenada.

Llamado a la participación ciudadana

La jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’ hace parte del cierre de la Semana Nacional de la Movilidad Activa y Sostenible 2025, que se ha desarrollado con diferentes actividades pedagógicas en instituciones educativas y empresas de la ciudad.

La subsecretaria de Desarrollo Estratégico de Movilidad, Érica Tinoco Gaviria, reiteró la invitación a todos los palmiranos a vincularse a esta iniciativa:

“Desde el 21 al 28 de septiembre estamos llevando a cabo en Palmira la Semana Nacional de la Movilidad Activa y Sostenible. El próximo domingo tendremos la jornada de ‘Día sin Carro y sin Moto’ desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Los invitamos a unirse a esta gran celebración”.

En sus palabras, también destacó la importancia de planear los desplazamientos con anticipación y de optar por alternativas más saludables:

“Recuerden que hay excepciones como bomberos, ambulancias, Policía y transporte público, las cuales pueden consultar en el Decreto publicado en la página oficial del municipio. No hay excusas para no participar en esta actividad”.

Un compromiso con el ambiente y la salud

Para la Alcaldía de Palmira, esta jornada es más que una restricción, representa una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de reducir la dependencia del vehículo particular y promover medios de transporte sostenibles.