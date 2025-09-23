Cali - En las lagunas de Charco Azul y El Pondaje, se efectúa un proyecto para recuperar el hábitat

Las lagunas de Charco Azul y El Pondaje serán epicentro de desarrollo en el oriente de Cali, donde se construirá un proyecto habitacional con 520 viviendas que beneficiarán alrededor de 1.800 personas.

El terreno de 24.480 m² es propiedad de Empresas Municipales de Cali (EMCALI) y se espera que sea declarado de utilidad pública para que la Administración Distrital pueda darle vía libre al proyecto.

Además, el plan contempla una intervención que comienza con la recuperación de las lagunas y su entorno ambiental, y que incorpora la participación de la comunidad para asegurar su continuidad en el tiempo.

Del total del predio, el 63 % se destinará a espacio público y un 14 % a equipamientos comunitarios, con el fin de ampliar los lugares de encuentro y recreación para los habitantes del sector.

Cabe resaltar que las viviendas no serán gratuitas, cada unidad de interés prioritario tiene un valor de 90 salarios mínimos mensuales. Las familias interesadas deberán demostrar que no poseen vivienda, que sus ingresos no superan cuatro salarios mínimos y que cumplen los requisitos de ley. La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, el Fondo Nacional del Ahorro y las cajas de compensación brindarán acompañamiento para el proceso de ahorro, subsidios y créditos.

El Proyecto Integral Charco Azul y El Pondaje busca mejorar las condiciones de vivienda y de espacio público en la Comuna 13, junto con la recuperación ambiental de las lagunas.

También cumple con una sentencia judicial que ordena censar a las familias, gestionar recursos y brindar alternativas a los hogares ubicados en asentamientos humanos de desarrollo incompleto (AHDI) dentro de la franja de protección ambiental, con el propósito de que puedan salir de la zona de riesgo y acceder a condiciones de vida seguras.