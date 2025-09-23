Willy García estrenará medley ‘Pa’ Puerto Rico’ en el Día Nacional de la salsa

Willy García, una de las voces mas importantes de las salsa a nivel mundial, lanzará su tributo ‘Pa’ Puerto Rico’, un medley en vivo con tres clásicos que estrenará durante su histórica participación en el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico, el próximo 5 de octubre.

García será el primer solista colombiano en presentarse en este evento icónico, que se celebrará en la Plaza Hiram Bithorn.

El homenaje incluye ‘Pa’ bravo yo’, ‘El viento me da’ y ‘Quién dijo miedo’, como reconocimiento a la salsa puertorriqueña que ha influido profundamente en la identidad de la salsa caleña.

Nacido en Buenaventura y criado en Cali, Willy inició su carrera con La Suprema Corte, brilló como vocalista del Grupo Niche entre 1994 y 2002 con éxitos como ‘Gotas de lluvia’ y ‘La magia de tus besos’. Luego fundó Son de Cali junto a Javier Vásquez, donde popularizó temas como ‘Y entonces’, ‘Te amo’ y ‘La sospecha’.

Como solista, ha lanzado álbumes como ‘Sigo presente’, ‘Manejando los tiempos’, ‘El día es hoy’ y ‘Viviendo’, consolidando su legado en la salsa romántica y los ritmos del Pacífico.

Además de su carrera artística, Willy lidera la Fundación Yo Tengo Fe en Buenaventura, un proyecto social que brinda formación musical, artística y cultural a más de 150 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La sede fue construida con sus propios recursos en la casa materna del artista, y hoy es símbolo de esperanza en una región marcada por la violencia.

“Es como un viaje a Disney para los niños”, expresó sobre su participación en Puerto Rico, reafirmando su compromiso con la música y la transformación social.

‘Pa’ Puerto Rico’ está disponible en YouTube, Spotify, Apple Music y otras plataformas digitales.