Cementerio de Palmira, primer escenario de justicia restaurativa reconocido por la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz, como parte de la sanción a los integrantes de secretariado de las FARC-EP, priorizó un proyecto de búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el cementerio de Palmira, en el Valle del Cauca.

Es así como el cementerio de Palmira se constituye en el primer escenario de justicia restaurativa y esperanza para las familias.

Según el padre Arturo Arrieta, director de la Pastoral Social de Palmira, la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz es histórica porque reconoce el valor simbólico y reparador de un espacio que durante años ha sido acompañado por esta pastoral, junto a familias buscadoras, comparecientes, instituciones y organizaciones sociales.

Foto: Pastoral Social de Palmira Ampliar

¿Cómo nace el proyecto?

Es un ejercicio de la búsqueda de personas desaparecidas que nace hace dos años con dos casos específicos.

Explica el padre Arrieta que comenzaron en las montañas de Palmira, donde aún se ve afectada la población por el conflicto armado. Comenzaron a acompañar procesos de la mano de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

“Dos casos concretos nos llevaron al cementerio de Palmira y allí empezó todo un ejercicio”. Empezaron a aparecer nuevos casos debido al laboratorio forense en Cali y en Palmira, a donde llevaban los cuerpos no identificados, no reclamados, algunos fallecidos por el conflicto armado no solo de Palmira, sino de otros municipios. Así se fue conformando el “patio del olvido”.

Foto: Pastoral Social de Palmira Ampliar

El patio del olvido

Un lugar donde son inhumados cuerpos identificados, sin identificar y algunas fosas comunes.

“Te decía que inicialmente dos casos, pero ya han sido identificados más de 74 cuerpos y dicen que hay aproximadamente 600”. Allí no solo las familias buscan a sus desaparecidos, sino que los cuerpos identificados buscan sus familias.

En el ejercicio de búsqueda se juntaron otras organizaciones, primero de firmantes de paz, una la organización Reencuentros, otras de los comparecientes. Una de las últimas actividades que hicieron entre los firmantes de paz y las familias buscadoras fue la construcción de 600 osarios destinados para quienes no tienen las condiciones para sepultar a sus seres queridos.

“Nos juntamos para encontrarle, solo desaparece quien se olvida”

El acompañamiento es también psicológico para las familias. También cumple un papel pedagógico al que asisten estudiantes para que preserven y conozcan la memoria a través de una pedagogía de paz.

“Este proyecto de sanción restaurativa está enfocado en la búsqueda, en la identificación y en la entrega digna de personas desaparecidas. Me parece que esta es una decisión histórica que reconoce todo el valor simbólico y reparador de un espacio que durante años ha sido acompañado por la Pastoral Social de la Diócesis de Palmira, junto a familias buscadoras, comparecientes, en este caso instituciones y organizaciones sociales”.

La JEP reconoce proyecto

“Para la comunidad y la diócesis, esta noticia es motivo de esperanza. Significa que los esfuerzos realizados en silencio y con perseverancia, desde el cuidado de los patios hasta los actos de memoria y reconciliación, encuentran hoy un respaldo institucional que permitirá dar pasos más firmes hacia la verdad y la reparación”.

El cementerio de Palmira se consolida como un patio de memoria donde la fe, la justicia y la solidaridad se entrelazan para sanar heridas profundas del conflicto.

“El acompañamiento a las víctimas y sus familias seguirá siendo el centro de nuestra misión: sostener con cercanía y dignidad a quienes esperan por sus seres queridos, promover actos simbólicos que dignifiquen su memoria y articularnos con entidades como la JEP, la UBPD, la ONU y la Unidad de Víctimas para garantizar que este proceso sea humano, transparente y transformador”, puntualizó el director de la pastoral social de Palmira.