Día sin carro y sin moto en Pasto: Estas son las actividades para este miércoles

Pasto - Nariño

Pasto vive por estos días la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura, una iniciativa que busca promover el uso responsable de los medios de transporte y la seguridad vial en el municipio, con una programación que se extenderá desde el lunes 22 hasta el domingo 28 de septiembre, con actividades que comprenden jornadas académicas, ciclopaseos, talleres y eventos culturales.

De acuerdo con la agenda oficial, el lunes 22 de septiembre se dió apertura con la jornada académica ‘En la vía prevalece la vida’, que se desarrolló en el auditorio del Banco de la República en horarios de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

La agenda también comprende durante este martes 23 la demarcación y señalización de ciclorrutas en el corredor norte, con concentración en el parque Bolívar a partir de las 8:00 a.m. Además, se adelantará una sensibilización en seguridad vial a actores del transporte público en este mismo sector y la Terminal de Transportes, concluyendo con la Federación de Municipios y el RUNT, que estarán presentes con su aula móvil en la Plaza de Nariño entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Día sin carro y sin moto en Pasto

La programación continuará el miércoles 24 con el día sin carro y sin moto en Pasto que fue fijado a través del decreto 0111 del 26 de mayo de 2025 en el cuál. la Alcaldía de Pasto estableció tres Dias sin Carro y sin Moto para el presente año, entre las fechas se encuentra el próximo miércoles desde las 8:00 am a 6:00 pm en donde se restringe la circulación de motocicletas y vehículos particulares en toda el área urbana de la ciudad.

Esta medida tendrá excepciones para los taxis y el transporte público quienes se podrán movilizar sin problema, también se exceptúa a los vehículos particulares y motocicletas cuyo motor sea eléctrico, híbrido o que funcione a gas.

Otras actividades

El miércoles también se desarrollará la Feria de la Movilidad Sostenible en el parque Rumipamba, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y un ciclopaseo diurno con enfoque de género y primera infancia que partirá desde la Plaza de Nariño a las 8:00 a.m. además se llevará a cabo una jornada lúdica y la Biciescuela en el parque Rumipamba.

Para el jueves 25 están previstos el taller de mecánica básica para bicicletas dirigido a mujeres y diversidades, actividades de sensibilización a peatones con el grupo Cachivaches Teatro Clown y un mini concierto del Grupo Batuta en la senda peatonal de la calle 19. En la noche, se realizará un ciclopaseo por parques de la ciudad y una visita al corregimiento de Obonuco, partiendo desde el parque Santiago a las 6:30 p.m.

El viernes 26 la programación incluye la demarcación de “Huellitas Seguras” en el estadio Libertad y nuevas jornadas de señalización de ciclorrutas en los sectores Bomboná y Mijitayo.

El sábado 27 se llevará a cabo la jornada de demarcación de pasos peatonales “Cebra visible, vida segura” en el parque Bolívar desde las 8:00 a.m. Finalmente, el domingo 28 se realizará la integración con la Ciclorecreovida Dominical, el segundo taller de mecánica básica para bicicletas y el acto de clausura de la Semana de la Movilidad Sostenible en la Plaza del Carnaval, desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía.