Cali de nuevo epicentro del fútbol juvenil con el Torneo Las Américas 2025

Valle del Cauca

Cali se prepara para una nueva edición del Torneo Las Américas, un campeonato que reunirá a los mejores equipos juveniles del país del 2 al 13 de octubre y que, como es tradición, tendrá a los clubes caleños como grandes protagonistas en las categorías Sub-15 y Sub-17.

El evento organizado por la Liga Vallecaucana de Futbol ha tenido referentes como James Rodríguez, Duván Zapata, Rafael Santos Borré, Adrián Ramos, Fredy Montero, entre otros.

Sub-15: 13 equipos caleños en competencia

De los 40 equipos confirmados en la categoría Sub-15, 13 son de Cali, mostrando el poderío local en este torneo. Entre ellos destacan:

Boca Juniors

Cali Guabal

Escuela Sarmiento Lora

Deportivo Cali (Cantera B)

Semilleros del Valle

Leyendas del Valle

Sub-17: 19 clubes caleños, la cuota más alta del certamen

En la categoría Sub-17, el aporte de Cali es aún mayor: 19 de los 64 equipos inscritos llegan de la ciudad. La lista incluye nombres como:

América S.A.

Deportivo Cali (Cantera A)

Diamantes del Pacífico

Educando Talentos

Pedro Sellares

Con esta masiva participación, Cali ratifica su condición de cuna del fútbol juvenil en Colombia, siendo epicentro de formación de futuras promesas que buscan brillar en este certamen y proyectarse a nivel nacional e internacional.