Cali de nuevo epicentro del fútbol juvenil con el Torneo Las Américas 2025
La capital vallecaucana volverá a vibrar con la magia del fútbol formativo
Valle del Cauca
Cali se prepara para una nueva edición del Torneo Las Américas, un campeonato que reunirá a los mejores equipos juveniles del país del 2 al 13 de octubre y que, como es tradición, tendrá a los clubes caleños como grandes protagonistas en las categorías Sub-15 y Sub-17.
El evento organizado por la Liga Vallecaucana de Futbol ha tenido referentes como James Rodríguez, Duván Zapata, Rafael Santos Borré, Adrián Ramos, Fredy Montero, entre otros.
Sub-15: 13 equipos caleños en competencia
De los 40 equipos confirmados en la categoría Sub-15, 13 son de Cali, mostrando el poderío local en este torneo. Entre ellos destacan:
- Boca Juniors
- Cali Guabal
- Escuela Sarmiento Lora
- Deportivo Cali (Cantera B)
- Semilleros del Valle
- Leyendas del Valle
Sub-17: 19 clubes caleños, la cuota más alta del certamen
En la categoría Sub-17, el aporte de Cali es aún mayor: 19 de los 64 equipos inscritos llegan de la ciudad. La lista incluye nombres como:
- América S.A.
- Deportivo Cali (Cantera A)
- Diamantes del Pacífico
- Educando Talentos
- Pedro Sellares
Con esta masiva participación, Cali ratifica su condición de cuna del fútbol juvenil en Colombia, siendo epicentro de formación de futuras promesas que buscan brillar en este certamen y proyectarse a nivel nacional e internacional.