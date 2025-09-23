Cali

Cali de nuevo epicentro del fútbol juvenil con el Torneo Las Américas 2025

La capital vallecaucana volverá a vibrar con la magia del fútbol formativo

Foto: Torneo Las Américas 2025

Foto: Torneo Las Américas 2025

Leslie Mariana Salazar

Valle del Cauca

Cali se prepara para una nueva edición del Torneo Las Américas, un campeonato que reunirá a los mejores equipos juveniles del país del 2 al 13 de octubre y que, como es tradición, tendrá a los clubes caleños como grandes protagonistas en las categorías Sub-15 y Sub-17.

El evento organizado por la Liga Vallecaucana de Futbol ha tenido referentes como James Rodríguez, Duván Zapata, Rafael Santos Borré, Adrián Ramos, Fredy Montero, entre otros.

Sub-15: 13 equipos caleños en competencia

De los 40 equipos confirmados en la categoría Sub-15, 13 son de Cali, mostrando el poderío local en este torneo. Entre ellos destacan:

  • Boca Juniors
  • Cali Guabal
  • Escuela Sarmiento Lora
  • Deportivo Cali (Cantera B)
  • Semilleros del Valle
  • Leyendas del Valle

Sub-17: 19 clubes caleños, la cuota más alta del certamen

En la categoría Sub-17, el aporte de Cali es aún mayor: 19 de los 64 equipos inscritos llegan de la ciudad. La lista incluye nombres como:

  • América S.A.
  • Deportivo Cali (Cantera A)
  • Diamantes del Pacífico
  • Educando Talentos
  • Pedro Sellares

Con esta masiva participación, Cali ratifica su condición de cuna del fútbol juvenil en Colombia, siendo epicentro de formación de futuras promesas que buscan brillar en este certamen y proyectarse a nivel nacional e internacional.

