Asamblea de Naciones Unidas: Gaza, expectativas del discurso del Presidente y Venezuela

En Hora20 el análisis a la coyuntura internacional con la que arranca esta semana la Asamblea número 80 de Naciones Unidas. Una mirada a lo que se espera en el marco de este encuentro, de la participación de Colombia y el discurso que ofrecerá mañana el presidente Petro, analizaremos los ejes del discurso y cómo están incidiendo hechos coyunturales como la guerra en Gaza, el reconocimiento del Estado palestino y al tiempo las tensiones en el Caribe, la carta de Maduro a Trump y las tensiones que se buscan apaciguar en el Caribe.

Le puede interesar: Gustavo Petro llega a Nueva York a participar en Asamblea ONU en medio de tensión con Donald Trump

Lo que dicen los panelistas

Carlos Alberto Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional, experto en conflictos internacionales y doctor en Filosofía, planteó que el reconocimiento del Estado palestino es una declaración política y moral, pero con un camino difícil de recorrer en lo práctico, “en Palestina no hay capacidad institucional, hay problemas de gobernabilidad, una cosa es Hamas, otra es la OLP, Hamas es una organización islamista donde la idea base es destruir el Estado de Israel y la OLP tiene muchos problemas de corrupción, entonces estamos ante dos experiencias complejas y los israelíes han aprovechado las equivocaciones de los palestinos”.

Sobre el papel de América Latina, planteó que salvo Lula, ningún presidente de la región tiene impacto en la opinión pública, “Petro habla de Gaza pero para la opinión pública colombiana, Sheinbaum hablará sobre aranceles, entre otras razones porque no hay interlocución sobre los grandes problemas. Petro no habla con Zelenski, no habla con Israel, promete a palestinos y no cumple”.

Lea también: Petro, entre los primeros presidentes en hablar durante la Asamblea General de la ONU

Para Camilo Granada, politólogo, economista, consultor y exalto consejero para las comunicaciones de la Presidencia, Gaza es el tema central de Asamblea porque es el mayor drama a nivel global, “lo que pasa no tiene justificación por despreciable que sea el ataque de Hamas. Lo que está haciendo el gobierno israelí, en particular Netanyahu, que lo sostiene en dinámica de política interna, eso no tiene nombre, hace mucho tiempo no teníamos una tragedia tan grande en mucho tiempo en el mundo, tal vez desde guerra Balcanes”. Señaló que es positivo el reconocimiento de Reino Unido y Francia, pero que esto llega un poco tarde, “esta iniciativa del Estado israelí fue de las primeras decisiones en el 48 gracias a grandes potencias, pero la concepción estaba en que el territorio era compartido, entonces la teoría de los dos Estados estaba en la esencia de la solución que se le daba al problema, necesidad y exigencia legítima de territorio propio; que casi 80 años después los europeos digan que sí es tiempo de reconocer derecho al Estado, es tardío”.

De otro lado, dijo que otra de las crisis que debe enfrentar esta Asamblea es la inutilidad del sistema de Naciones Unidas, “no pudieron con la guerra en Gaza, ni de Ucrania, es cada vez más un club donde echan discursos y hay que ver una Asamblea casi vacía y no pasa nada más. El órgano directivo está bloqueado por Rusia, o China o Estados Unidos, es un bloqueo de fondo del sistema multilateral”. Frente al discurso del presidente Petro, dijo que se tratará de él y para su satisfacción.

Le puede interesar: Francia reconoce al Estado Palestino: “por la paz entre los pueblos israelí y palestino”

Andrés Caro, abogado, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Yale, columnista y cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho, señaló que el reconocimiento del Estado palestino abona, pero no resuelve la crisis, “es importante y creo que no se puede partir de la premisa de solución de dos Estados, pero solo bajo el estado Israel, hay que reconocer existencia del otro Estado, más allá de todas las guerras, lo que es cierto, es reconocer internacionalmente el Estado palestino, eso abre puertas diplomáticas, es un mensaje a la opinión pública de Israel”.

Resaltó que la ONU no impidió el genocidio en Ruanda, ni la crisis de los misiles, ni las otras guerras en Oriente Medio, “creo que si uno piensa que Naciones Unidas resuelve las guerras, eso fue una utopía, eso no es verdad. Entonces toca ver cuál es el papel, la estrategia emergente, si es como un foro de poder blanco, de hallazgos para que los países se encuentren, y aceptemos que no sirve tanto y eso responde a equilibrios de realismo político para los cuales no está hecha, entonces veamos entonces para que sí sirve”.

Lea también: Portugal, el cuarto país en reconocer al Estado de Palestina antes de la Asamblea General de la ONU

Sandra Borda, politóloga, profesora en la Universidad de los Andes y PhD en Ciencia Política, señaló que el reconocimiento de Palestina es un esfuerzo por hacer algo inédito en Europa, “estos mismos países propusieron la creación del Estado de Israel y esos mismos hoy dicen que se rehúsan, pero llegan a la conclusión de que reconocer al Estado palestino es el paso necesario para iniciar una conversación que nos lleve a salida de dos Estados y termine con agresión, es un plan a largo plazo, pero es armar un frente común”. Incluso, detalló que rara vez salen decisiones duras de la Asamblea, “pero el esfuerzo por engancharse con el tema, creo que es comienzo de camino largo para resolver la crisis humanitaria”.

Le puede interesar: Carta de Maduro a Trump: ¿Es verdad que solo el 5% del narcotráfico de Colombia pasa por Venezuela?

En cuanto a la solución de dos Estados, dijo que ese camino es complicado en la medida en la que hoy sólo funciona un Estado en ese territorio y que es Israel quien administra los territorios palestinos, “esto demuestra también el fracaso de estrategia de Netanyahu en esto, él empieza con un apoyo internacional enorme que dilapida vía estrategia militar que lo tiene abandonado por comunidad internacional y tomando decisiones adversas, eso es inédito particularmente de Europa que son reticentes, entonces siento que lo que están buscando no es menos que crear Estado, pero sí empezar a nivelar la cancha en un momento que por cuenta de estrategia militar de Israel está desnivelada”.