Gustavo Petro llega a Nueva York a participar en Asamblea ONU en medio de tensión con Donald Trump

Del 22 al 26 de septiembre, el Jefe de Estado participará en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, y en su discurso abordará varias temáticas por las que ha trabajado durante los años de su gobierno, así como la descertificación de Estados Unidos para Colombia que ha causado tensión entre Gustavo Petro y Donald Trump.

Para este martes, el presidente Petro tiene previsto presentar lo que será su último discurso como mandatario ante los países de la ONU, y centrará su participación en varios temas clave, como la propuesta de una fuerza de paz internacional para Gaza.

Justicia climática, financiación para el desarrollo, soluciones pacíficas a los conflictos, defensa de las instituciones multilaterales y del derecho internacional, serán algunos de los puntos claves del discurso el presidente Petro; además de la descertificación a Colombia, por la que presentará las cifras logradas en incautación de cocaína, y profundizará en la erradicación con glifosato, para contrarrestar la política antidrogas de Donald Trump.

¿Cuál será la agenda en Nueva York?

El mandatario Petro, junto a la canciller, Rosa Villavicencio, asistirán a reuniones con miembros de la Celac, así como reuniones de Cooperación Sur - Sur, para promover sus propuestas sobre aumento de financiación para países en desarrollo y la reforma del sistema internacional, que incluya el respeto por el derecho de todos los países.